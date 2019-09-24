До Одеси прибуде турецький військовий корабель: є можливість оглянути транспорт

Завтра, 24 вересня, в Одеський морський порт зайде військовий корабель TCSG-71 берегової охорони Туреччини.

Про це повідомляє Пушкінська з посиланням на інформацію в Генеральному консульстві Турецької Республіки в Одесі.

У середу, 25 вересня, корабель буде відкритий для відвідування з 13:00 по 17:00 годин.

«Запрошуємо всіх одеситів і гостей міста», – кажуть в консульстві.

Відзначимо, що корабель TCSG-71 розміром 36 × 8 метрів. Судно може досягати швидкості понад 20 вузлів, тобто більше 10 м / с.

Корабель пробуде в порту по 27 вересня.

Фото: forums.airbase