До Одеси прибуде турецький військовий корабель: є можливість оглянути транспорт

Завтра, 24 вересня, в Одеський морський порт зайде військовий корабель TCSG-71 берегової охорони Туреччини.
Про це повідомляє Пушкінська з посиланням на інформацію в Генеральному консульстві Турецької Республіки в Одесі.
У середу, 25 вересня, корабель буде відкритий для відвідування з 13:00 по 17:00 годин.
«Запрошуємо всіх одеситів і гостей міста», – кажуть в консульстві.
Відзначимо, що корабель TCSG-71 розміром 36 × 8 метрів. Судно може досягати швидкості понад 20 вузлів, тобто більше 10 м / с.
Корабель пробуде в порту по 27 вересня.
Фото: forums.airbase
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