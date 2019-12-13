До новорічних свят Укрзалізниця призначила декілька додаткових поїздів з Одеси

На новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця вже призначила 26 додаткових поїздів та додаткові рейси цілорічних. Крім того, 7 поїздам подовжено маршрут.
Про це повідомляє пресслужба ПАТ “Укрзалізниця”.
Призначені поїзди курсуватимуть у період з 20 грудня 2019 року по 14 січня 2020 року.
Загалом завдяки цим поїздам Укрзалізниця запропонує своїм клієнтам додатково близько 300 тис. місць. Найбільше рейсів — 15 — призначено до Західної України, саме цей напрямок користується найбільшим попитом у зимовий період.
Призначено додаткові поїзди:
- Поїзд №210 сполученням Одеса – Київ.
Дні відправлення: 20 та 21 грудня.
Час відправлення: 05:07.
Час прибуття: 14:48.
- Поїзд №223 сполученням Київ – Одеса.
Дні відправлення: 29 грудня, 4, 7 та 12 січня.
Час відправлення: 07:46.
Час прибуття: 17:55.
- Поїзд №224 сполученням Одеса – Київ.
Дні відправлення: 29 грудня, 4, 7 та 12 січня.
Час відправлення: 11:03.
Час прибуття: 20:31.
- Поїзд №224 сполученням Одеса – Київ.
Дні відправлення: 27 грудня та 11 січня.
Час відправлення: 11:03.
Час прибуття: 20:31.
- Поїзд №258 сполученням Одеса – Ужгород.
Дні відправлення: 21, 23, 25 грудня та 1, 3, 5, 7, 9 січня.
Час відправлення: 16:54.
Час прибуття: 11:10.
- Поїзд №227 сполученням Ужгород – Одеса.
Дні відправлення: 22, 24, 26 грудня та 2, 4, 6, 8, 10 січня.
Час відправлення: 14:05.
Час прибуття: 09:30.
- Поїзд №168 сполученням Львів – Одеса.
Дні відправлення: 22, 27, 30 грудня та 2, 8, 11 січня.
Час відправлення: 09:40.
Час прибуття: 20:23.
- Поїзд №168 сполученням Одеса – Львів.
Дні відправлення: 22, 27, 30 грудня та 2, 8, 11 січня.
Час відправлення: 10:18.
Час прибуття: 21:05.
Продовження маршруту:
- Поїзд №26 сполученням Одеса — Львів — Ужгород.
Дні відправлення: 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.
Час відправлення: 18:25.
Час прибуття: 13:55.
- Поїзд №25 сполученням Ужгород — Львів — Одеса.
Дні відправлення: 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня.
Час відправлення: 16:43.
Час прибуття: 11:15.
Фото: Фіртка
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