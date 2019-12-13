До новорічних свят Укрзалізниця призначила декілька додаткових поїздів з Одеси

На новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця вже призначила 26 додаткових поїздів та додаткові рейси цілорічних. Крім того, 7 поїздам подовжено маршрут.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ “Укрзалізниця”.

Призначені поїзди курсуватимуть у період з 20 грудня 2019 року по 14 січня 2020 року.

Загалом завдяки цим поїздам Укрзалізниця запропонує своїм клієнтам додатково близько 300 тис. місць. Найбільше рейсів — 15 — призначено до Західної України, саме цей напрямок користується найбільшим попитом у зимовий період.

Призначено додаткові поїзди:

Поїзд №210 сполученням Одеса – Київ .

Дні відправлення: 20 та 21 грудня.

Час відправлення: 05:07.

Час прибуття: 14:48.

. Дні відправлення: 20 та 21 грудня. Час відправлення: 05:07. Час прибуття: 14:48. Поїзд №223 сполученням Київ – Одеса .

Дні відправлення: 29 грудня, 4, 7 та 12 січня.

Час відправлення: 07:46.

Час прибуття: 17:55.

. Дні відправлення: 29 грудня, 4, 7 та 12 січня. Час відправлення: 07:46. Час прибуття: 17:55. Поїзд №224 сполученням Одеса – Київ .

Дні відправлення: 29 грудня, 4, 7 та 12 січня.

Час відправлення: 11:03.

Час прибуття: 20:31.

. Дні відправлення: 29 грудня, 4, 7 та 12 січня. Час відправлення: 11:03. Час прибуття: 20:31. Поїзд №224 сполученням Одеса – Київ .

Дні відправлення: 27 грудня та 11 січня.

Час відправлення: 11:03.

Час прибуття: 20:31.

. Дні відправлення: 27 грудня та 11 січня. Час відправлення: 11:03. Час прибуття: 20:31. Поїзд №258 сполученням Одеса – Ужгород .

Дні відправлення: 21, 23, 25 грудня та 1, 3, 5, 7, 9 січня.

Час відправлення: 16:54.

Час прибуття: 11:10.

. Дні відправлення: 21, 23, 25 грудня та 1, 3, 5, 7, 9 січня. Час відправлення: 16:54. Час прибуття: 11:10. Поїзд №227 сполученням Ужгород – Одеса .

Дні відправлення: 22, 24, 26 грудня та 2, 4, 6, 8, 10 січня.

Час відправлення: 14:05.

Час прибуття: 09:30.

. Дні відправлення: 22, 24, 26 грудня та 2, 4, 6, 8, 10 січня. Час відправлення: 14:05. Час прибуття: 09:30. Поїзд №168 сполученням Львів – Одеса .

Дні відправлення: 22, 27, 30 грудня та 2, 8, 11 січня.

Час відправлення: 09:40.

Час прибуття: 20:23.

. Дні відправлення: 22, 27, 30 грудня та 2, 8, 11 січня. Час відправлення: 09:40. Час прибуття: 20:23. Поїзд №168 сполученням Одеса – Львів.

Дні відправлення: 22, 27, 30 грудня та 2, 8, 11 січня.

Час відправлення: 10:18.

Час прибуття: 21:05.

Продовження маршруту:

Поїзд №26 сполученням Одеса — Львів — Ужгород .

Дні відправлення: 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Час відправлення: 18:25.

Час прибуття: 13:55.

. Дні відправлення: 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня. Час відправлення: 18:25. Час прибуття: 13:55. Поїзд №25 сполученням Ужгород — Львів — Одеса.

Дні відправлення: 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11, 13 січня.

Час відправлення: 16:43.

Час прибуття: 11:15.

Фото: Фіртка

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