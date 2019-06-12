До конца года из Одессы обещают запустить автобусы-лоукосты в пять европейских стран

Как сообщили в Мининфраструктуры, обеспечивать перевозки будет крупнейший европейский оператор FlixBus, который объявил о выходе на украинский рынок.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации в Киеве отметил, что эта европейская компания «работает по уникальной бизнес-модели, предполагающей партнерство с местными перевозчиками, что в свою очередь будет способствовать развитию местного бизнеса и инфраструктуры, построенной вокруг перевозок – заправки, сервисы по обслуживанию автобусов, новые рабочие места».

Обещают, что уже в этом году FlixBus начнет выполнять автобусные перевозки из Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова в Австрию, Венгрию, Германию, Польшу и Чехию. Уже стартовала продажа билетов из Киева по 5 направлениям по ценам от 5 до 15 евро.

Одессы в схеме маршрутов на сайте FlixBus пока нет.

Фото пресс-службы Мининфраструктуры