До Дня закоханих одеський музичний гурт випустив кліп (відео)

Кліп призначений любові і миру.
Про це повідомляє Культурометр.
За два тижні до початку весни. Саме так починається пісня «У цьому місті», на яку одеський музичний гурт «Роман Капітонов і Ко» напередодні Дня всіх закоханих випустив нове Lyric video. І присвятив його, звичайно ж, любові і миру!
Відео ліричної пісні про кохання, зняте в Одесі надає особливий романтичний настрій напередодні свята. Тим паче, в пісні є слова і французькою мовою, що додало виконанню особливий шарм.
– Це наш гімн-присвята любові як всеохоплюючому почуттю. Адже любов – це основна рушійна сила, все, що ми не робимо – робимо заради любові!, – підкреслює Роман Капітонов.
Зйомки проходили кілька годин, в сонячний і теплий лютневий день на Потьомкінських сходах. Знімали за допомогою дрона, тому ті люди, які проходили повз виконавців навіть і не зрозуміли, що стали героями красивого романтичного відео.
У створенні Lyric video брали участь: слова / музика – Роман Капітонов, оператор – Сергій Достоєвський, аранжування – Максим Денисенко, зведення – Едуард Биковець.
Фото: скріншот із відео
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!