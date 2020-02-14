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Новости Одессы и Одесской области

До Дня закоханих одеський музичний гурт випустив кліп (відео)

До Дня закоханих одеський музичний гурт випустив кліп (відео)

Кліп призначений любові і миру.

Про це повідомляє Культурометр.

За два тижні до початку весни. Саме так починається пісня «У цьому місті», на яку одеський музичний гурт «Роман Капітонов і Ко» напередодні Дня всіх закоханих випустив нове Lyric video. І присвятив його, звичайно ж, любові і миру!

Відео ліричної пісні про кохання, зняте в Одесі надає особливий романтичний настрій напередодні свята. Тим паче, в пісні є слова і французькою мовою, що додало виконанню особливий шарм.

– Це наш гімн-присвята любові як всеохоплюючому почуттю. Адже любов – це основна рушійна сила, все, що ми не робимо – робимо заради любові!, – підкреслює Роман Капітонов.

Зйомки проходили кілька годин, в сонячний і теплий лютневий день на Потьомкінських сходах. Знімали за допомогою дрона, тому ті люди, які проходили повз виконавців навіть і не зрозуміли, що стали героями красивого романтичного відео.

У створенні Lyric video брали участь: слова / музика – Роман Капітонов, оператор – Сергій Достоєвський, аранжування – Максим Денисенко, зведення – Едуард Биковець.

Фото: скріншот із відео

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