До Дня закоханих одеський музичний гурт випустив кліп (відео)

Про це повідомляє Культурометр.

За два тижні до початку весни. Саме так починається пісня «У цьому місті», на яку одеський музичний гурт «Роман Капітонов і Ко» напередодні Дня всіх закоханих випустив нове Lyric video. І присвятив його, звичайно ж, любові і миру!

Відео ліричної пісні про кохання, зняте в Одесі надає особливий романтичний настрій напередодні свята. Тим паче, в пісні є слова і французькою мовою, що додало виконанню особливий шарм.

– Це наш гімн-присвята любові як всеохоплюючому почуттю. Адже любов – це основна рушійна сила, все, що ми не робимо – робимо заради любові!, – підкреслює Роман Капітонов.

Зйомки проходили кілька годин, в сонячний і теплий лютневий день на Потьомкінських сходах. Знімали за допомогою дрона, тому ті люди, які проходили повз виконавців навіть і не зрозуміли, що стали героями красивого романтичного відео.

У створенні Lyric video брали участь: слова / музика – Роман Капітонов, оператор – Сергій Достоєвський, аранжування – Максим Денисенко, зведення – Едуард Биковець.

Фото: скріншот із відео

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