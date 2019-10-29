До 2020 року 90% населених пунктів України забезпечать швидкісним інтернетом – прем’єр-міністр

Відсутність швидкісного мобільного інтернету в регіонах сьогодні спричинена тим, що розподіл частот між операторами в діапазоні 900 МГц недостатній для запуску 4G.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук підписав меморандум із чотирма провідними операторами мобільного зв’язку на реорганізацію радіочастот у діапазоні 900 МГц. Це дозволить забезпечити всю територію України максимальним покриттям якісного мобільного зв’язку рівня 4G, а також надати широкосмуговий доступ до інтернету.

– Кожен куточок України буде покрито мобільним зв‘язком та мережею інтернет! Сьогодні підписали меморандум з чотирма найбільшими мобільними операторами України про перерозподіл частот. Оператори отримають конкурентні умови, за яких будуть змагатися між собою за кращу якість інтернету, – зазначив Глава Уряду. – Як результат – у компаній будуть нові можливості для інвестицій та розширення набору послуг. А в українців – якісний зв’язок у селах та на дорогах.

Прем’єр-міністр наголосив, що Уряд зі свого боку готовий надати максимальну підтримку у цьому процесі для мобільних операторів.

– Одне із завдань нашого Міністерства – до 2022 року 90% населених пунктів України, у тому числі найбільш віддалених селищ, забезпечити якісним швидкісним інтернетом. Сьогодні ми зробили важливий крок до того, щоб реалізувати задумане. Завдяки досягнутим домовленостям уже в березні 2020 року будуть переоформлені ліцензії, що сприятиме поширенню 4G навіть у маленьких селах, – розповів Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відсутність швидкісного мобільного інтернету в регіонах сьогодні спричинена тим, що розподіл частот між операторами в діапазоні 900 МГц недостатній для запуску 4G. Виправити ситуацію дозволить виконання нещодавно підписаного операторами спільного Плану заходів, згідно з яким від частки діапазону відмовиться «Київстар». Цьому оператору, згідно з ліцензією, наразі віддано близько 60% доступних частот у діапазоні 900 МГц. Також своїми частотами у цьому діапазоні поступиться оператор CDMA «Інтертелеком», який отримає натомість частоти у діапазоні 800 МГц.

Зі свого боку Уряд полегшуватиме задачу операторам: сприятиме доступу до інфраструктури, запровадженню технейтральності, встановленню справедливої ціни за переоформлення ліцензій тощо.

За словами Віце-прем’єр-міністра, також вдалося нейтралізувати найбільші побоювання мобільних операторів, а саме – щодо межування частот, на яких працюють технології CDMA і GSM, що може стати причиною погіршення зв’язку.

– Зараз захисний проміжок між частотами цих технологій становить 0,1–0,2 МГц. Завдяки реорганізації він зросте до 3 МГц. До того ж уперше в Україні будуть проведені не лабораторні, а польові випробування реального впливу цих частот і вад, які вони можуть створювати, – додав Михайло Федоров.

Підписантами меморандуму стали оператори Vodafone, Lifecell, «Київстар» та «Інтертелеком».

Фото: Бизнес.медиа