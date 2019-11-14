Для Всеукраинской переписи населения используют инновационные технологии

Перепись населения планируют провести в следующем году – с 10 до 30 ноября. В Правительстве Украины намерены применить для этого инновационные технологии, используя современные гаджеты.

Так, в этот период респондентам предоставят возможность доступа к web-порталу для предоставления ответов через интернет.

С 3 по 23 декабря 2020 года будет осуществляться опрос населения переписчиками методом обхода и заполнения специальной документации с помощью планшетов.

А уже в декабре 2019-го планируют провести пробное тестирование.

На проведение переписи из госбюджета собираются выделить 3 миллиарда 431 миллион гривен.

К слову, предыдущая перепись населения проводилась в Украине в 2001 году.

Фото: eurasia.expert

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