Для Всеукраинской переписи населения используют инновационные технологии

Перепись населения планируют провести в следующем году – с 10 до 30 ноября. В Правительстве Украины намерены применить для этого инновационные технологии, используя современные гаджеты.
Так, в этот период респондентам предоставят возможность доступа к web-порталу для предоставления ответов через интернет.
С 3 по 23 декабря 2020 года будет осуществляться опрос населения переписчиками методом обхода и заполнения специальной документации с помощью планшетов.
А уже в декабре 2019-го планируют провести пробное тестирование.
На проведение переписи из госбюджета собираются выделить 3 миллиарда 431 миллион гривен.
К слову, предыдущая перепись населения проводилась в Украине в 2001 году.
Фото: eurasia.expert