Для тех, кто в рейсе: одесским морякам продлят срок действия рабочих документов

Срок действия выданных в Украине сертификатов и паспортов моряков, находящихся в рейсе, продлен до 30 июня 2021 года.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Это касается тех моряков, которые “застряли” на судах из-за коронавируса и могут вернуться домой и заняться продлением документов. Соответствующие договоренности достигнуты между ІМО (Международной морской организацией) и Мининфраструруктуры.

Условия продления: государство флага судна признает такое продление; трудовой договор моряка должен быть продлен на тот же период и на тех же основаниях и условиях. Дополнительные обращения к украинским властям не требуются.

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