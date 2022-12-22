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Для обсуждения градостроительной реформы создали портал

Для обсуждения градостроительной реформы создали портал

Законопроект №5655, кардинально меняющий правила градостроительства, наделал немало шума. На Фейсбук-странице Министерства инфраструктуры Украины сообщили о создании портала для его обсуждения.

На портале можно ознакомиться с текстом законопроекта, его основными положениями, просмотреть видео обсуждений проекта, а также получить ответы на самые распространенные вопросы.

Александр Кубраков, Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин, территории и инфраструктуры заявил, что данный законопроект создан для максимальной открытости и прозрачности в строительной сфере. Для этого Министерство восстановления представило портал, где есть вся необходимая информация о реформе и возможность получить обратную связь.

Министерство заинтересовано вынести обсуждение за переделы «кабинетов» и начать системную работу с представителями экспертной общественности и международными партнерами для имплементации реформы.

Портал доступен по ссылке: http://pro5655.org.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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