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Новости Одессы и Одесской области

Для любителей одесской литературы готовят вечер с легендой андеграунда

Для любителей одесской литературы готовят вечер с легендой андеграунда

10 августа в Золотом зале Литературного музея выступит одесский поэт и прозаик Ефим Ярошевский. Его знают как культового автора в одесском самиздате прозы «Провинциальный роман-с».

В рамках мероприятия у гостей будет возможность не только узнать о творчестве поэта ближе, а и пообщаться с ним лично.

Ефим Ярошевский – настоящий еврей и легенда одесского андеграунда 70-80-х годов ХХ века. Он один из немногих писателей, кто продолжает традицию одесской литературной школы. Мастерству слова поэт учился на примерах Исаака Бабеля и Юрия Олеши.

Врожденный талант помог ему выработать индивидуальный почерк в творчестве. И, несмотря на то, что Ярошевский более десяти лет живет в Германии, его работы остаются по-настоящему одесскими, вплоть до героев и языка.

Ефим Ярошевский также является лауреатом нескольких престижных литературных премий и конкурсов. Произведения автора неоднократно издавались в Украине, России, Израиле, Германии и США. Среди них известные сборники стихотворений и прозы «Поэты пишут в стол», «Королевское лето», «Лето и ливни» и «Холодный ветер юга».

Начало в 16.00.
Вход свободный.
Адрес: улица Ланжероновская, 2. Тел.: 722-33-70.

Фото: social media

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь
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