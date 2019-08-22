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Новости Одессы и Одесской области

Для фестиваля в Одессе заготовили 10 тонн краски

Для фестиваля в Одессе заготовили 10 тонн краски

В субботу, 24 августа, пройдет мега-яркий фестиваль лета – Color Fest, где гости смогут забросать друг друга краской. Мероприятие запланировано на 15.00 в Дюковском парке. Продлится оно до 21.00.

Помимо красочных баталий, посетителей ждут пенная вечеринка, фуд-корты с вкусными угощениями, а также сотни фотографий. И все это под зажигательную музыку известных ди-джеев.

Спасать гостей от палящего солнца будут пожарные, поливая их из брандспойта (пожарный насос).

Надевать просят одежду белого цвета или купальный костюм.

Организаторы фестиваля уже заготовили 10 тонн краски Холи, а также призы и подарки всем, кто не побоится испачкаться.

Вход на мероприятие – бесплатный. Однако желающим поучаствовать в битвах нужно заплатить за краску. Так, набор из десяти цветов, весом в килограмм, обойдется в 300 грн. Комплект из 21 краски – 550 грн. Кроме того, можно заказать пакет, в который, помимо 2,5 кг краски, входят еще кепка и футболка с логотипом феста.

К слову, этот праздник родом из Индии. Там его называют Holi. Местный народ так отмечает приход весны. Современный фестиваль красок – одно из самых популярных массовых развлечений во всем мире.

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Фото: sitistravel.com

 

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Галина Полищук
Галина Полищук
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