Для детей с особенностями развития в Одессе разработали онлайн-систему обучения в карантин

Одесский Инклюзивно-ресурсный центр №1 подготовил новую программу обучения для детей с особенными потребностями.

Об этом сообщают в пресс-службе одесского горсовета.

Так, для “особенных” школьников подготовили специальные видеоуроки на период карантина.

Занятия со специальными упражнениями и заданиями выложили на странице Центра в Facebook.

Подобная инициатива одесских специалистов – одна из первых в Украине.

Благодаря новому формату малышам с особенными образовательными потребностями не придется делать перерыв в обучении. А с их родителями останутся на связи эксперты инклюзивного Центра.

Фото: инклюзивно-ресурсный центр №1, astrobl

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