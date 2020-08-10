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Длинные выходные в 2021 году: появился предварительный график

Длинные выходные в 2021 году: появился предварительный график

Кабинет министров Украины подготовил проект распоряжения “О переносе рабочих дней в 2021 году” и передал его на согласование профсоюзов.

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Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Перенести выходные планируется для празднования в 2021 году: 7 января – Рождества Христова и 24 августа – Дня независимости Украины. А также 14 октября – День защитника Украины.

Перенести рабочие и выходные планируется так:

  • с пятницы 8 января на субботу 16 января;
  • понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
  • пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Ранее мы сообщали, какие праздники будут в Украине в августе 2020 года.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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