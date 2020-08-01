День Независимости и другие праздники: что будем отмечать в августе

Официальные выходные в августе 2020 года – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30 августа. Будет много праздников – как государственных, так и профессиональных.

1 августа – День инкассатора.

2 августа – День Воздушных сил Вооруженных сил Украины (выпадает на первое воскресенье августа).

5 августа – Международный день светофора.

8 августа: День войск связи Вооруженных сил Украины; Международный день кошек; Международный день альпиниста.

9 августа считается Международным днем коренных народов мира. Памятная дата была установлена по инициативе Генеральной ассамблеи ООН в 1994 году с целью обращения внимания широкой общественности на необходимость сохранения коренных народов на планете, защиты их прав, богатства культуры и достояния.

9 августа -День строителя и День работников ветеринарной медицины. Их обычно отмечают во второе воскресенье августа.

12 августа – Международный день молодежи. Этот праздник был установлен на уровне ООН в 1998 году. Его главная цель – освещение проблем молодежи, защита ее прав и свобод в международном аспекте.

13 августа – Всемирный день левши.

15 августа – День археолога.

18 августа – Всемирный день бездомных животных.

19 августа – День пасечника и Всемирный день гуманитарной помощи.

23 августа – День флага Украины. В этот же день отмечают всемирный День памяти жертв работорговли и ее ликвидации.

24 августа – День Независимости Украины.

29 августа – День авиации Украины (отмечают в последнюю субботу августа).

30 августа – День шахтера.