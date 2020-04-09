fbpx
Новости Одессы и Одесской области

#ДякуюЛікарю: в Одесі школярі ініціювали флешмоб (відео)

#ДякуюЛікарю: в Одесі школярі ініціювали флешмоб (відео)

Парламент старшокласників міста за підтримки департаменту освіти та науки Одеської міської ради започаткував флешмоб #ДякуюЛікарю.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

– Для нас це можливість зайвий раз відчути вдячність до представників цієї професії. Закликаємо кожного у будь-який спосіб виразити подяку медичним працівникам, яким важливо буде її відчути: телефоном, у розмові або соціальних мережах. Підтримайте наших медиків, бо сьогодні і завтра вони на своїх долонях тримають цілий світ, – зазначила директорка департаменту Олена Буйневич.

Розмістіть на своїй сторінці теплі слова на адресу наших медиків, просто скажіть їх особисто. Не шкодуйте тепла, бо саме воно врятує світ.

Фото: Нижні Сірогози.City

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить