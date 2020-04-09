ДякуюЛікарю: в Одесі школярі ініціювали флешмоб (відео)

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

– Для нас це можливість зайвий раз відчути вдячність до представників цієї професії. Закликаємо кожного у будь-який спосіб виразити подяку медичним працівникам, яким важливо буде її відчути: телефоном, у розмові або соціальних мережах. Підтримайте наших медиків, бо сьогодні і завтра вони на своїх долонях тримають цілий світ, – зазначила директорка департаменту Олена Буйневич.

Розмістіть на своїй сторінці теплі слова на адресу наших медиків, просто скажіть їх особисто. Не шкодуйте тепла, бо саме воно врятує світ.

Фото: Нижні Сірогози.City

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