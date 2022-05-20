Дизтопливо вместо А-95: чем закончился скандал на одесской заправке

В четверг, 19 мая, в Одессе случился неприятный инцидент на автозаправке сети WOG: вместо бензина А-95 автомобили заправили дизельным топливом. Сегодня в компании прокомментировали инцидент и пообещали компенсировать ущерб всем пострадавшим.

Вечером 19 мая одесские Facebook-группы и Телеграм-каналы заполонили жалобы одесситов, имевших неосторожность заправить свои авто на АЗС WOG на Люстдорфской дороге, 55, возле ЖК «Альтаир». Автомобилисты возмущались, что вместо 95-го бензина в их баки залили «бодягу» или дизель, отчего легковые авто заглохли.

Нашлись и те, кто заподозрил в случившемся жестокий розыгрыш и даже обвинил компанию WOG в попытке нажиться на гражданах во время войны, тогда как из-за дефицита горючего люди и так вынуждены выстаивать на заправках немалые очереди.

Сегодня, 20 мая, ситуацию прокомментировали в пресс-службе WOG.

В компании объяснили «досадный инцидент» техническим сбоем и пообещали всем пострадавшим компенсировать расходы на ремонт.

«В результате технического сбоя в период с 12:45 до 13:53 при отпуске горючего ряд автомобилей был ошибочно заправлен смесью двух видов горючего. В настоящее время со всеми клиентами, которые могли пострадать в результате этой ситуации, устанавливается контакт. Расходы, связанные с ремонтом из-за проблем с горючим, сеть АЗК WOG компенсирует»,

– отмечается на странице компании в Facebook.

Всех, кто заправлял свои авто в указанный период времени на этом АЗК, с кем еще не связались, просят обратиться в Центр поддержки клиентов по телефону: 0 800 300 525, непосредственно на АЗК либо позвонить по телефону: 067 361 10 52.

В пресс-службе сети АЗК WOG признали свою ответственность и заверили, что приложат «максимум усилий для минимизации последствий, компенсации затрат и сохранения доверия наших клиентов».

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