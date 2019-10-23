Дівчинка з Одещини отримала золото на фестивалі циркового мистецтва в Італії

Софія Тепла отримала золоту медаль на XX ювілейному Міжнародному фестивалі циркового мистецтва в Італії – International Circus Festival of Italy.
Про це повідомила мати дівчинки Марія Тепла у Facebook.
Софія Тепла – наймолода учасниця фестивалю та єдина, хто виступав із сольним номером. Це не завадило дівчині обійти 30 найсильніших циркових номерів учасників з різних країн.
– Золото!!! І запрошення на найпрестижніший фестиваль циркового мистецтва в світі New Generation в Монте Карло, – написала мама Софії, Марина Тепла.
Уже сьогодні, 23 жовтня, Софія повернулася до школи у місті Подільськ. Там з перемогою її привітали друзі та однокласники.
Про це повідомляє прессужба Подільської міськради.
Діти підготували для Софії яскраву зустріч і влаштували справжній сюрприз, коли дівчинка підходила до школи.
Фото: YouTube