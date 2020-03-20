Дитячі майданчики, транспорт та бювети: Одеські комунальники показали, як проводиться системна дезінфекція (фото)

Згідно наказу від 9.01.2020 № 15 Департаменту міського господарства «Про заходи зниженя ризиків інфікування коронавірусом COVID-19» комунальними службами і підприємствами Одеси проводиться системна дезінфекція.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту міського господарства Одеської міської ради у Facebook.

Так, спеціалістами КП «Одеміськелектротранс» деззасобами обробляється рухомий склад (100 тролейбусів, 120 трамваїв, 50 автобусів). Це проводиться двічі на добу – під час перезмінки на кінцевих зупинках та після другої зміни в депо. Крім того, після кожного оборотного рейсу на кінцевій зупинці водій і кондуктор обробляють поручні і сидіння.

Фахівці житлокомунсервісів проводять обробку 511 дитячих майданчиків, 3673 сміттєвих контейнерів, 1588 ліфтових кабін та 11053 парадних. Ще 73 дитячі майданчики, що знаходяться у парках та скверах, дезінфікує КП «Міськзелентрест».

Силами КП «ОЕЕМП» двічі на добу відбувається обробка 8 підземних переходів.

КП «Сервісний центр» забезпечує дезінфекцію 16 бюветних комплексів та 21 громадського туалета.

423 зупинкові комплекси щоденно дезінфікуються спеціалістами КП «Міські дороги».

КП «Одескомунтранс» двічі на добу забезпечує обробку власних сміттєвозів, та один раз на добу – 1100 сміттєвих контейнерів.

Комунальники обробляють туалети, бювети, сміттєві контейнери, громадський транспорт, зупинки та дитячі майданчики. Комунальники обробляють туалети, бювети, сміттєві контейнери, громадський транспорт, зупинки та дитячі майданчики. Комунальники обробляють туалети, бювети, сміттєві контейнери, громадський транспорт, зупинки та дитячі майданчики. Комунальники обробляють туалети, бювети, сміттєві контейнери, громадський транспорт, зупинки та дитячі майданчики. Комунальники обробляють туалети, бювети, сміттєві контейнери, громадський транспорт, зупинки та дитячі майданчики. Комунальники обробляють туалети, бювети, сміттєві контейнери, громадський транспорт, зупинки та дитячі майданчики. Комунальники обробляють туалети, бювети, сміттєві контейнери, громадський транспорт, зупинки та дитячі майданчики. Комунальники обробляють туалети, бювети, сміттєві контейнери, громадський транспорт, зупинки та дитячі майданчики.

Фото: Департамент міського господарства Одеської міської ради

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