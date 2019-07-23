Дискотека 80-х и 90-х на стадионе «Черноморец» в Одессе

27 июля 2019 года в самый разгар лета в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится грандиозный концерт. На нём соберутся сразу 6 легендарных зарубежных звёзд эпохи диско 80-х и 90-х в одном концерте.

BONEYM, HADDAWAY, BACCARA, LONDON BEAT, GIPSY KINGS и LA BOUCHE подарят своей публике массу бурных эмоций и мощный заряд энергии. Их песни на слуху у миллионов, каждый из нас танцевал под эти зажигательные ритмы.

Любимые хиты, эффектное световое шоу, яркие танцевальные постановки и 4 часа музыкального наслаждения – все это ждёт вас на фестивале «ХХ Век Мьюзик Фест». Вы не успеете заметить, как пролетит время в вихре ярких выступлений и давно знакомых песен. Никакой фонограммы – все артисты исполнят для вас легендарные песни в живую. Насыщенная программа будет расписана по минутам, поэтому море удовольствия гарантируется.

BONEY М — яркая немецкая группа на небосводе мировой поп музыки. Без их песен не обходилась ни одна дискотека. Sheyla Bonnick стояла ещё у истоков создания легендарной группы и гастролирует она по сей день, радуя своих зрителей незабываемыми и зажигательными хитами. Когда Шейла выходит на сцену в окружении своего бессменного трио и звучат хиты “Sunny”, “Daddy Cool”, “Rasputin”, никто не может устоять на месте: танцпол забит, как и годы тому назад, людьми с горящими глазами.

— яркая немецкая группа на небосводе мировой поп музыки. Без их песен не обходилась ни одна дискотека. Sheyla Bonnick стояла ещё у истоков создания легендарной группы и гастролирует она по сей день, радуя своих зрителей незабываемыми и зажигательными хитами. Когда Шейла выходит на сцену в окружении своего бессменного трио и звучат хиты “Sunny”, “Daddy Cool”, “Rasputin”, никто не может устоять на месте: танцпол забит, как и годы тому назад, людьми с горящими глазами. Baccara — испанская женская поп-группа, которая своими песнями зажигала многие мировые концертные площадки. Этот дуэт относится к числу самых успешных диско-проектов 80-х. Вы знали, что их сингл «Yes SirI Can Boogie», тираж которого превысил 16 миллионов копий, занесён в книгу рекордов Гиннеса как самый успешный сингл всех времен с женским вокалом!

— испанская женская поп-группа, которая своими песнями зажигала многие мировые концертные площадки. Этот дуэт относится к числу самых успешных диско-проектов 80-х. Вы знали, что их сингл «Yes SirI Can Boogie», тираж которого превысил 16 миллионов копий, занесён в книгу рекордов Гиннеса как самый успешный сингл всех времен с женским вокалом! Haddaway — исполнитель поп и диско композиций.Его дебютный альбом признан одним из лучших танцевальных альбомов первой половины 90-ых. А когда слышишь первые ноты его песни “What is love”, на месте устоять невозможно. Эта композиция облетела весь мир, заняв первые места во всех хит-парадах.

— исполнитель поп и диско композиций.Его дебютный альбом признан одним из лучших танцевальных альбомов первой половины 90-ых. А когда слышишь первые ноты его песни “What is love”, на месте устоять невозможно. Эта композиция облетела весь мир, заняв первые места во всех хит-парадах. London beat — британская группа, пик популярности которой пришёлся на конец 80-х годов ХХ века. Их композиция “I’ve been think in gabout you” обрела ошеломительный успех. Её вспомнит каждый человек, едва услышав её вступление. Творчество группы имело такую популярность, что день ее основания празднуется ее поклонниками до настоящего времени.

— британская группа, пик популярности которой пришёлся на конец 80-х годов ХХ века. Их композиция “I’ve been think in gabout you” обрела ошеломительный успех. Её вспомнит каждый человек, едва услышав её вступление. Творчество группы имело такую популярность, что день ее основания празднуется ее поклонниками до настоящего времени. La Bouche feat . Natascha Wright – одна из успешнейших немецких групп 90-х. Драйвовый ритм и незабываемый вокал стали визитной карточкой этого проекта. Ни одна Дискотека 90х не обходилась без таких хитов как “Sweet Dreams”, “Be My Lover” или “Where do you go”. В 2000 году Наташа Райт вдохнула новую жизнь в проект. Ее неповторимый вокал и манера держаться на сцене приводила поклонников в восторг, а суперхит ʺAll I Wantʺ мгновенно взлетел на верхушки хит-парадов.

. Natascha Wright – одна из успешнейших немецких групп 90-х. Драйвовый ритм и незабываемый вокал стали визитной карточкой этого проекта. Ни одна Дискотека 90х не обходилась без таких хитов как “Sweet Dreams”, “Be My Lover” или “Where do you go”. В 2000 году Наташа Райт вдохнула новую жизнь в проект. Ее неповторимый вокал и манера держаться на сцене приводила поклонников в восторг, а суперхит ʺAll I Wantʺ мгновенно взлетел на верхушки хит-парадов. Gipsy Kings feat. Rico Sanchez – этот бенд поднимет уровень накала страстей на фестивале ХХ Век Мьюзик Фест. Он специализируется на исполнении треков в волнительном стиле фламенко. Хиты “Bamboleo”, “Volare”, “Savor Flamenco” и многие другие прозвучат 27 июля на Стадионе Черноморец.

Строить планы и думать о будущем – это то, что мы делаем каждый день. Но у нас должно находиться время для себя. Попробуйте хотя бы изредка наслаждаться моментом и с улыбкой вспоминать прошлое под любимую музыку. 27 июля на Стадионе Черноморец вас ждёт незабываемый вечер с любимыми звёздами эпохи диско 80-х и 90-х.

Успейте купить билеты на фестиваль «ХХ Век Мьюзик Фест». Не упустите уникальную возможность увидеть своих кумиров и получить незабываемые впечатления от зрелищного шоу мирового уровня.

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