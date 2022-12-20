Новости Одессы и Одесской области

Директор порта в Одесской области присвоил более миллиона

Директор порта в Одесской области присвоил более миллиона

Следствие о превышении полномочий, и получении незаконной выгоды на сумму более миллиона гривен должностными лицами порта Южный, завершено. Дело передано в суд.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

19 декабря 2022 года детективы НАБУ и прокуроры САП завершили расследование по подозрению трех должностных лиц госпредприятия Морской торговый порт «Южный» в завладении более 1,3 млн грн.

Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Среди подозреваемых:

  • исполняющий обязанности директора ГП «МТП «Южный»;
  • главный бухгалтер ГП «МТП «Южный»;
  • заместитель директора ГП «МТП Южный».

По данным следствия, с апреля по август 2020, несмотря на ограничения, установленные законом о выплате заработной платы должностным лицам (не более 47,2 тыс. грн) на период действия карантина через COVID-19, и.о. директора порта «Южный» обеспечил излишнее начисление заработной платы.

Его действия, совершенные по предварительному сговору с главным бухгалтером и заместителем директора порта, привели к более чем 1,3 млн грн ущерба государству.

Ранее Одесская Жизнь уже рассказывала о том, что руководству порта “Южный” сообщили о подозрении.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить