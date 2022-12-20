Директор порта в Одесской области присвоил более миллиона

Следствие о превышении полномочий, и получении незаконной выгоды на сумму более миллиона гривен должностными лицами порта Южный, завершено. Дело передано в суд.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

19 декабря 2022 года детективы НАБУ и прокуроры САП завершили расследование по подозрению трех должностных лиц госпредприятия Морской торговый порт «Южный» в завладении более 1,3 млн грн.

Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Среди подозреваемых:

исполняющий обязанности директора ГП «МТП «Южный»;

главный бухгалтер ГП «МТП «Южный»;

заместитель директора ГП «МТП Южный».

По данным следствия, с апреля по август 2020, несмотря на ограничения, установленные законом о выплате заработной платы должностным лицам (не более 47,2 тыс. грн) на период действия карантина через COVID-19, и.о. директора порта «Южный» обеспечил излишнее начисление заработной платы.

Его действия, совершенные по предварительному сговору с главным бухгалтером и заместителем директора порта, привели к более чем 1,3 млн грн ущерба государству.

Ранее Одесская Жизнь уже рассказывала о том, что руководству порта “Южный” сообщили о подозрении.