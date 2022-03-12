Новости Одессы и Одесской области

«Дія» запустила новую функцию «єВорог»: чем она полезна?

«Дія» запустила новую функцию «єВорог»: чем она полезна?

Министерство цифровой трансформации запустило новый сервис «єВорог» в виде чат-бота в Telegram. С его помощью граждане Украины могут сообщать о передвижении оккупанта или его вражеской техники.

Рецепты

Прежде чем передавать данные об оккупантах, необходимо авторизоваться. Авторизация нужна для того, чтобы российские диверсанты не смогли вводить украинских военных в заблуждение с помощью фейковых видеороликов и фотоснимков.

Как пользоваться услугой «єВорог»?

  1. Запуск чатбота в Telegram.
  2. Щелкните «Авторизироваться» и подтвердите личность в приложении «Дія».
  3. Выберите, что именно вы видели, — технику или оккупантов.
  4. Отправьте фото или видео.
  5. Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага.
  6. Опишите подробнее то, что вы увидели.

Адрес бота в Телеграм: https://t.me/evorog_bot

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить