«Дія» запустила новую функцию «єВорог»: чем она полезна?

Министерство цифровой трансформации запустило новый сервис «єВорог» в виде чат-бота в Telegram. С его помощью граждане Украины могут сообщать о передвижении оккупанта или его вражеской техники.
Прежде чем передавать данные об оккупантах, необходимо авторизоваться. Авторизация нужна для того, чтобы российские диверсанты не смогли вводить украинских военных в заблуждение с помощью фейковых видеороликов и фотоснимков.
Как пользоваться услугой «єВорог»?
- Запуск чатбота в Telegram.
- Щелкните «Авторизироваться» и подтвердите личность в приложении «Дія».
- Выберите, что именно вы видели, — технику или оккупантов.
- Отправьте фото или видео.
- Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага.
- Опишите подробнее то, что вы увидели.
Адрес бота в Телеграм: https://t.me/evorog_bot