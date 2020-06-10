Дифтерия, краснуха и корь: одесские поликлиники готовы вакцинировать детей (график прививок)

В детских поликлиниках и роддомах Одессы достаточно вакцин для профилактики опасных заболеваний в соответствии с Национальным календарем прививок.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в одесские медучреждения вакцины поступили в мае. Препараты закуплены за счет госбюджета.

Так, детские поликлиники получили 13000 доз вакцины АКДС для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, 15200 доз оральной полиомиелитной вакцины «Полио Сабин» и 2100 доз вакцины КПК «Приорикс» от кори, паротита и краснухи.

Вакцины прошли преквалификацию Всемирной организации здравоохранения, что гарантирует их соответствие стандартам качества, безопасности и эффективности. Детям прививки делают бесплатно после подписания декларации с педиатром и предварительного осмотра.

В период ограничительных мероприятий по COVID-19 проведение плановой вакцинации разрешено. Рекомендованы предварительная запись по телефону на конкретное время и соблюдение мер по профилактике коронавирусной болезни по пути в поликлинику и после прививки.

Медики напоминают, что вакцинация — эффективный и безопасный способом профилактики инфекций. Благодаря значительному улучшению показателей охвата иммунизацией в Одессе удалось остановить распространение кори. Если в прошлом году за пять месяцев корью заболели более 600 одесситов, то в настоящее время регистрируются лишь единичные случаи.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

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