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Главной целью этих работ является уменьшение уровня аварийности на дорогах Одессы. Системное обновление разметки на дорогах и пешеходных переходах является важным элементом обеспечения безопасности для всех участников дорожного движения.

По информации коммунальщиков, специалисты обновили дорожную разметку на следующих участках:

  • ул. Пантелеймоновская — просп. Украинских Героев;
  • Тираспольская площадь;
  • ул. Пантелеймоновская — ул. Старопортофранковская;
  • ул. Пантелеймоновская, 21;
  • ул. Проценко — ул. Грушевского;
  • ул. Пантелеймоновская — ул. Европейская;
  • ул. Дальницкая — ул. Бугаевская;
  • ул. Проселочная — ул. Литакова;
  • ул. Степная — ул. Комитетская.

Работы по обновлению дорожной разметки в Одессе будут продолжаться и на других улицах и перекрестках города для обеспечения надлежащего уровня безопасности на дорогах.

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