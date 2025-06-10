Главной целью этих работ является уменьшение уровня аварийности на дорогах Одессы. Системное обновление разметки на дорогах и пешеходных переходах является важным элементом обеспечения безопасности для всех участников дорожного движения.
По информации коммунальщиков, специалисты обновили дорожную разметку на следующих участках:
- ул. Пантелеймоновская — просп. Украинских Героев;
- Тираспольская площадь;
- ул. Пантелеймоновская — ул. Старопортофранковская;
- ул. Пантелеймоновская, 21;
- ул. Проценко — ул. Грушевского;
- ул. Пантелеймоновская — ул. Европейская;
- ул. Дальницкая — ул. Бугаевская;
- ул. Проселочная — ул. Литакова;
- ул. Степная — ул. Комитетская.
Работы по обновлению дорожной разметки в Одессе будут продолжаться и на других улицах и перекрестках города для обеспечения надлежащего уровня безопасности на дорогах.
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