fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Детские сады Арциза Одесской области могут остаться без света и тепла

Детские сады Арциза Одесской области могут остаться без света и тепла

Все детские сады Арциза получили письма от «Одесской областной энергоснабжающей компании» об отключении их от электроснабжения. Средства для оплаты коммунальных услуг должен выделить горсовет, но он еще не принял бюджет на 2020 год.

Об этом сообщил мэр Арциза Владимир Михов на своей странице в Facebook, подтвердив свои слова фотографией документа для одного из садиков:

“Если сегодня бюджет не будет принят, детские сады не будут отапливаться. Естественно, не смогут принять детей”, – отметил Владимир Михов.

А без приятия бюджета детские сады не получают средства на оплату коммунальных услуг. Если деньги не выделят, то уже 20 февраля электроэнергию могут отключить. Перед этим руководство садов просят отключить от сети все приборы и провести опломбирование. В противном случае энергопоставщик сделает это самостоятельно.

Фото: Репортер

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить