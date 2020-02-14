Детские сады Арциза Одесской области могут остаться без света и тепла

Все детские сады Арциза получили письма от «Одесской областной энергоснабжающей компании» об отключении их от электроснабжения. Средства для оплаты коммунальных услуг должен выделить горсовет, но он еще не принял бюджет на 2020 год.

Об этом сообщил мэр Арциза Владимир Михов на своей странице в Facebook, подтвердив свои слова фотографией документа для одного из садиков:

“Если сегодня бюджет не будет принят, детские сады не будут отапливаться. Естественно, не смогут принять детей”, – отметил Владимир Михов.

А без приятия бюджета детские сады не получают средства на оплату коммунальных услуг. Если деньги не выделят, то уже 20 февраля электроэнергию могут отключить. Перед этим руководство садов просят отключить от сети все приборы и провести опломбирование. В противном случае энергопоставщик сделает это самостоятельно.

Фото: Репортер

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