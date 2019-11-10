Детская площадка-сквер на Французском бульваре: много нового и кое-что старое

Реализация одного из проектов-победителей «Общественного бюджета», а именно — обновление сквера, расположенного между домами 12/1 и 12/2 по Французскому бульвару, продолжается.

Нет, пока этот сквер в обновленном виде еще не открыт, но там уже появились все атрибуты детской площадки, плюс тренажеры.

Неподалеку появились и новые урны. Все это пока — за оградительными лентами, все качели-качалки-горки, равно как и тренажеры, закрыты пока в пластик.

Но общий вид очень изменился, тем более, что, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», сохранилось кое-что из того, что там находилось раньше. Пока не очень понятно, уберут ли эти кажущиеся на сегодняшний день «непознанными объектами» остатки былого, или они останутся «на память».

Собачья площадка, которая обустроена рядом, по-прежнему вызывает, как уже сообщала «Одесская жизнь», огромное недовольство у местных жителей. Она пока пустует, во всяком случае, мы не заметили, чтобы по ней прогуливались одесситы со своими питомцами.

В скверике появилось и новое покрытие.

Но работы еще не окончены, местные жители выражают мнение, что совершенно не ясно, сквер это или просто новая детская площадка. Но до окончания работ, судя, по всему, еще далеко. Некоторые местные жители, как это обычно бывает, называют новшества «ненужным и неуместным долгостроем», другие, наоборот, довольны происходящим.

Кстати, работы по благоустройству сквера планировали завершить в октябре текущего года.

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