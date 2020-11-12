Детей предложили отправлять в школу с 5 лет: какие новшества готовит Минобразования

В Министерстве образования Украины рассматривают вариант начала обучения детей в школах с пяти лет. Об этом сообщил в.и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

Как написал чиновник в своем Телеграм-канале, такой вариант был предложен на совещании в ведомстве с руководством областных управлений.

По словам Шкарлета, «это стоит обсуждать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями». «Министерство рассматривает все предложения «за» и «против», – добавил он.

В качестве примера в.и.о. министра привел некоторые страны Евросоюза, где начинают обучение в школах именно с этого возраста, а оканчивают в 17.

Помимо этого он назвал «абсолютным фейком» отказ от 12-летнего школьного образования.

«Дискуссия, которая не первый год продолжается в образовательном сообществе о сроках начала и завершения школьного образования, ни в коем случае не предусматривает возвращение десятилетки», – подчеркнул он и добавил, что 12-летняя система является общеевропейской тенденцией.

При этом Шкарлет уточнил, что никаких решений Минобразования принимать не будет, «пока не будут наработаны оптимальные варианты».