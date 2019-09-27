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Новости Одессы и Одесской области

Держстат: середня зарплата в Україні знизилась на 434 гривні

Держстат: середня зарплата в Україні знизилась на 434 гривні

Розмір середньої номінальної зарплати в Україні впав до 10537 гривень на місяць.

У серпні 2019 року розмір середньої номінальної зарплати в Україні впав до 10537 гривень на місяць. У порівнянні із попереднім місяцем, зарплати українців скоротилися на 434 гривні.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У відсотковому відношенні зарплати українців за місяць скоротилися на 3,9%. Це найбільше падіння від початку року. Однак у порівнянні із вереснем, зарплати зросли на 17,4%.

Найвищі зарплати в Україні у серпні отримали працівники фінансової та страхової галузі — в середньому 18,65 тисячі гривень на місяць. Найнижчі зарплати у працівників медичної галузі — лише 7067 гривень на місяць.

У регіональному розрізі найбільші зарплати отримують мешканці Києва — 15,69 тисячі гривень на місяць, а найнижчі — мешканці Буковини — 8017 гривень на місяць.

Фото: Delo.ua

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