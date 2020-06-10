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Держінспектора Одеської митниці викрили на систематичному отриманні хабарів

Держінспектора Одеської митниці викрили на систематичному отриманні хабарів

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні хабарів державного інспектора Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці.

Про ц повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші від підприємств-імпортерів за безперешкодне оформлення вантажів. Розмір «відкатів» безпосередньо залежав від обсягів ввезених товарів та їх вартості. У середньому схема приносила зловмиснику на місяць до $2 тисяч незаконних заробітків.

Затримали посадовця відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового хабара за переміщення через кордон партії тютюнових виробів.

У межах провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Викриття та затримання зловмисника відбувалося спільно зі слідчими ТУ Державного бюро розслідувань у Миколаєві та підрозділом внутрішньої безпеки ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

СБУ СБУ

Фото: пресслужба

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