Держінспектора Одеської митниці викрили на систематичному отриманні хабарів

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні хабарів державного інспектора Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці.
Про ц повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші від підприємств-імпортерів за безперешкодне оформлення вантажів. Розмір «відкатів» безпосередньо залежав від обсягів ввезених товарів та їх вартості. У середньому схема приносила зловмиснику на місяць до $2 тисяч незаконних заробітків.
Затримали посадовця відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового хабара за переміщення через кордон партії тютюнових виробів.
У межах провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Викриття та затримання зловмисника відбувалося спільно зі слідчими ТУ Державного бюро розслідувань у Миколаєві та підрозділом внутрішньої безпеки ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.
Фото: пресслужба