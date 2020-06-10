Держінспектора Одеської митниці викрили на систематичному отриманні хабарів

Про ц повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші від підприємств-імпортерів за безперешкодне оформлення вантажів. Розмір «відкатів» безпосередньо залежав від обсягів ввезених товарів та їх вартості. У середньому схема приносила зловмиснику на місяць до $2 тисяч незаконних заробітків.

Затримали посадовця відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового хабара за переміщення через кордон партії тютюнових виробів.

У межах провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Викриття та затримання зловмисника відбувалося спільно зі слідчими ТУ Державного бюро розслідувань у Миколаєві та підрозділом внутрішньої безпеки ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

Фото: пресслужба

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