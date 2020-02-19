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Новости Одессы и Одесской области

Державні збитки у великих розмірах: у приміщеннях Одеського морпорту та АМПУ провели обшуки

Державні збитки у великих розмірах: у приміщеннях Одеського морпорту та АМПУ провели обшуки

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ проводить обшуки у приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури України.

За даними слідства, керівництво ДП «Адміністрація морських портів України» та ДП «Одеський морський торговельний порт» може бути причетним до масштабних зловживань, через які держава щорічно зазнавала збитків в особливо великих розмірах.

Слідство вважає, що упродовж п`яти років посадовці зазначених державних підприємств, ймовірно, здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами. За даними слідства, керівництво порту затвердило для бізнесменів розцінки, які в десятки разів були нижчими від фактичних витрат, а орендні ставки не включали надбавки за роботу у вихідні, святкові дні та вночі. Разом з тим, витрати на обслуговування, паливо та ремонт буксирів Одеський морський торговельний порт здійснював собі у збиток.

Таким чином фірми-орендарі надавали послуги із буксирування, які раніше надавали державні підприємства та отримували від судновласників значні прибутки, які мали надходити до бюджету.

Кримінальне провадження відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ

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