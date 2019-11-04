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Новости Одессы и Одесской области

Держава в смартфоні: тепер можна самотужки підрахувати митну вартість авто

Держава в смартфоні: тепер можна самотужки підрахувати митну вартість авто

Державна митна служба запустила сервіс автоматичного розрахунку митної вартості та платежів за митне оформлення автомобілів.

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook.

– Виклали в тестовий доступ калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні авто. Сервіс підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих авто, що були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і одруківок, тому цей процес і зайняв на 1.5 місяці довше очікуваного, – написав Нефьодов.

Тестуйте за посиланням: http://calc.customs.gov.ua/

Фото: УНІАН

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