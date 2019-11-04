Держава в смартфоні: тепер можна самотужки підрахувати митну вартість авто

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook.

– Виклали в тестовий доступ калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні авто. Сервіс підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих авто, що були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і одруківок, тому цей процес і зайняв на 1.5 місяці довше очікуваного, – написав Нефьодов.

Тестуйте за посиланням: http://calc.customs.gov.ua/

Фото: УНІАН