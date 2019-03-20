﻿ Депутат горсовета и его соседи избили активиста, устроившего поджог в многоквартирном доме - Одесская Жизнь

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Депутат горсовета и его соседи избили активиста, устроившего поджог в многоквартирном доме

Депутат горсовета и его соседи избили активиста, устроившего поджог в многоквартирном доме

Пожар и соседский конфликт произошли в многоэтажке в пер. Ониловой.

Комментарий по этому инциденту дал у себя в facebook советник главы облГУНП Руслан Форостяк. По его словам, «борец с мажорами» устроил в доме поджог «имущества, находящегося в общем пользовании», нанеся тем самым значительный ущерб.

На место прибыли несколько экипажей спасателей и наряд полиции. Правоохранителям удалось вырвать «поджигателя» из рук рассерженных соседей, решивших устроить самосуд. В числе последних был один из депутатов Одесского горсовета.

Пострадавшего направили в медучреждение для оказания первой помощи, а затем — в отделение полиции для дачи показаний. Его действия предварительно квалифицируют как «умышленное повреждение имущества путем поджога», решается вопрос о его задержании.

К ответственности могут также привлечь и соседей — за рукоприкладство. По словам Форостяка, всё будет зависеть от того, насколько тяжкими признают полученные активистом повреждения.

По данным УСИ, пострадавший поджигатель — активист Андрей Манило, который в 2015 году даже претендовал на пост мэра Одессы, а его сосед-депутат — многократный чемпион Европы по тайскому боксу Денис Григорьев.

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