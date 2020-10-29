Деньги на ремонт трассы «Одесса – Николаев – Херсон» перенаправили во Львов и Сумы

Кабинет министров Украины перенаправил 70 млн гривен, ранее предназначавшихся на ремонт трассы Одесса – Мелитополь – Таганрог на участке от Одессы до Херсона, на ремонт дорог во Львовской и Сумской областях.

Как сообщает «Таймер», Львовщина получит от этой суммы 4,2 млн гривен на улучшение качества дорог в целом. А на ремонт автодороги Киев – Сумы – Харьков направят 65,8 млн гривен.

Помимо этого, на содержание дорог Львовской области планируется направить 61,6 млн гривен, которые снимут с государственной программы развития молекулярных методов диагностики онкозаболеваний.

Всего эту программу облегчат на 104,8 млн гривен: помимо ремонта дорог во Львовской области их потратят на ремонт главного корпуса Львовского университета им. Франко, реставрацию Братского монастыря в Киеве, развитие мощностей Новоконстантиновской шахты, а также создание центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета.

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