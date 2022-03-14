Денежные переводы и вывоз наличных за рубеж: о чем надо знать?

С начала военных действий на территории Украины произошли изменения в работе разных сфер жизнедеятельности. Новшества затронули и банковскую систему. О чем должны знать клиенты банков?

Если вывозите крупную сумму

24 февраля Национальный банк Украины (НБУ) ограничил вывоз валюты для беженцев

до 10 тысяч евро без объяснения, откуда эти деньги взялись. Седьмого марта НБУ «пожалел» украинских беженцев и на время военного положения отменил эту норму, то есть разрешил

вывозить любые суммы без объяснений. 13 марта ограничение вновь ввели, чтобы избежать оттока средств из нашей страны.

Таким образом, выезжающим за пределы нашей страны снова запрещено вывозить за границу

наличные валютные ценности, объем которых превышает эквивалент в 10 тысяч евро, без объяснения происхождения таких сумм. В качестве подтверждения принимаются:

справка о снятии наличных с собственных (личных) счетов;

валютно-обменная квитанция;

справка о приобретении банковских металлов.

Купить валюту в Украине нельзя

Кроме сказанного, НБУ напоминает правила для тех, кто планирует уехать за границу во время военных действий:

Снять валюту с валютного счета в Украине можно до 30 тысяч гривен в день. Например, у вас есть долларовый счет. С него можно снять чуть больше тысячи долларов в день, если счет в евро — то можно снять около 900 евро в день.

Покупка валюты в банках Украины по-прежнему запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 года). В виде исключения возможна покупка валюты в отделениях банков на территориях, которые находятся под угрозой оккупации государством агрессором (при наличии валюты).

Не нужно вывозить из Украины наличную гривну – вы либо вообще не сможете обменять ее за границей, либо сможете обменять по очень невыгодному курсу. Наличную гривну лучше заранее зачислить в Украине на свой карточный счет.

За рубежом в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт.

Национальный банк Украины подчеркивает, что действующие ныне ограничения — необходимый шаг для поддержки экономики и финансовой системы в условиях вооруженной агрессии РФ. Это позволит обеспечить стабильную и бесперебойную работу финансовой системы страны.

К сведению!

Сегодня запрещены большинство переводов из Украины за рубеж. Исключения составляют расходы за границей, связанные со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях и транспортировкой больных.

В то же время украинцы могут получать переводы из-за границы, кроме переводов, связанных с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Автор Ольга Новикова