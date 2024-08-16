День воздушных змеев и махание в камеры наблюдения: что еще празднуют 16 августа

Что празднуют в Украине и мире 16 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 16 августа
День «Настоящая любовь навсегда»
Этот день посвящен идее вечной любви и преданности. Он напоминает о ценности отношений, которые строятся на взаимном уважении, доверии и поддержке. Это прекрасная возможность выразить своим близким, насколько важны они в вашей жизни.
Международный день «Помашите в камеру наблюдения»
Этот день является шутливым напоминанием о присутствии камер наблюдения в современной жизни. Это возможность взглянуть на вопрос приватности с юмором и подчеркнуть, что даже в постоянно контролируемом пространстве можно оставаться собой. День поощряет людей на минутку остановиться, улыбнуться и помахать рукой в камеру.
День мужской красоты (День ухода за собой для мужчин)
Этот день направлен на популяризацию ухода за собой среди мужчин. Он подчеркивает важность поддержания хорошего внешнего вида и физического здоровья через соответствующие рутинные процедуры. Это напоминание, что мужская красота — это не только природные данные, но и результат систематической заботы о себе.
Всемирный день воздушных змеев
Этот день напоминает о простой и радостной детской забаве — запуске воздушных змеев. Он поощряет людей всех возрастов провести время на свежем воздухе, наслаждаясь этим традиционным развлечением. Это также возможность вспомнить, как много радости может принести простое занятие, которое объединяет семьи и общины.
Именины 16 августа
Какие сегодня именины: Александр, Иван, Степан, Яков, Анна.
Кто из известных людей родился 16 августа
- 1950 год: украинский скульптор, художник, который последние годы жизни провел в США Василий Федорук;
- 1962 год: украинский прозаик, поэт, культуролог, автор концептуального журнального проекта «Четверг» Юрий Издрик;
- 1978 год: украинская художница Адриана Галецкая.
Памятные даты 16 августа
- 1649 год: 50-тысячная армия Богдана Хмельницкого побеждает 60-тысячную армию Речи Посполитой короля Яна-Казимира под Зборовом;
- 1788 год: министр финансов Королевства Франции Л. де Бриенн объявляет государство банкротом;
- 1804 год: в Булонском лесу проходит первое награждение орденом Почетного легиона;
- 1914 год: Главный украинский совет обнародует манифест к украинскому народу по поводу Первой мировой войны с призывом бороться за освобождение Украины;
- 1925 год: происходит премьера фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка»;
- 1960 год: Кипр провозглашает независимость;
- 1960 год: основывают Международную академию астронавтики;
- 1972 год: в Торонто открывается Национальная выставка, на которой впервые для западного мира были представлены производители Китая;
- 1985 год: Мадонна выходит замуж за актера Шона Пенна;
- 1995 год: большинство населения Бермудских островов на референдуме голосует против независимости и за сохранение статуса британской колонии.