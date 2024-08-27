День украинского сала и любителей бананов: что еще празднуют 27 августа

Что празднуют в Украине и мире 27 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 27 августа
День любителей бананов
Посвящен популярному фрукту, который широко потребляется по всему миру. Этот день отмечает разнообразные полезные свойства бананов, а также их кулинарное применение. Любители бананов могут наслаждаться любимыми блюдами, приготовленными из этого фрукта, или узнавать новые рецепты.
Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага»
Отмечает одну из самых простых и самых популярных игр, существующую во многих культурах. Этот день напоминает об игре как способе разрешения споров, принятия решений или просто веселого времяпрепровождения. Игры часто организуются как для развлечения, так и для поднятия командного духа.
Международный день лотереи
Посвящен признанию и популяризации лотерей как формы развлечения и возможности изменить жизнь благодаря случайному шансу. Он подчеркивает роль лотерей в финансировании благотворительных и социальных проектов. В этот день особое внимание уделяют ответственной игре и необходимости осторожного подхода к азартным играм.
День украинского сала
Отмечает одну из национальных гастрономических гордостей Украины. Это особый продукт, который занимает важное место в украинской кухне и культуре. В этот день любители сала могут насладиться традиционными блюдами, а также открыть для себя новые варианты его приготовления.
Всемирный день прощения
Посвящен теме прощения и ее важности для личного и общественного благополучия. Он призывает людей пересмотреть свои обиды, простить себя и других, а также сделать шаги к внутреннему спокойствию. В этот день рекомендуется обдумать собственные взаимоотношения и сделать первый шаг к примирению.
Международный день бокса
Этот день отмечает один из старейших и самых популярных видов спорта. Он привлекает внимание к достижениям боксеров, а также подчеркивает важность физической подготовки и дисциплины в этом спорте. Во многих странах проводятся специальные мероприятия, соревнования и тренировки для популяризации бокса.
Именины 27 августа
Какие сегодня именины: Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан, Анфиса.
Кто из известных людей родился 27 августа
- 1902 год: украинский писатель Юрий Яновский;
- 1941 год: украинский актер театра и кино Богдан Ступка;
- 1983 год: украинская певица и актриса крымскотатарского и армянского происхождения, народная артистка Украины, победительница Евровидения-2016 Джамала.
Памятные даты 27 августа
- 1672 год: объединенная украинско-османско-крымская армия, которую возглавляли гетман Петр Дорошенко, османский сулан Мегмед IV и крымский хан Селим-Гирей, получает крепость Каменец (Каменец-Подольский) и отправляется на Галичину;
- 1831 год: Варшава капитулирует перед войсками фельдмаршала Паскевича, фактически положив конец Ноябрьскому восстанию 1831 года;
- 1859 год: скважина, пробуренная Эдвином Дрейком в штате Пенсильвания, дает первую нефть;
- 1916 год: Румынское королевство объявляет войну Австро-Венгрии;
- 1934 год: принимается постановление о запрете уничтожения леса в 50-километровой зоне вокруг Киева;
- 1938 год: в Риме происходит Второй Большой Сбор Украинских Националистов, который официально утверждает Андрея Мельника на посту главы Провода Украинских Националистов (лидера ОУН);
- 1939 год: происходит первый в мире полет реактивного самолета (He-178 немецкого авиаконструктора Эрнста Хайнкеля);
- 1955 год: выходит первое издание Книги рекордов Гиннеса;
- 1991 год: провозглашение независимости Молдовы.