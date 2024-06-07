День шоколадного морозива, турботи та відеомагнітофона: що ще святкують 7 червня

Що святкують в Україні та світі 7 червня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 7 червня
Всесвітній день турботи
День, присвячений підвищенню обізнаності про важливість турботи один про одного. Цей день нагадує нам про значення емпатії, доброти та підтримки в повсякденному житті. Організації та спільноти проводять заходи, спрямовані на покращення психічного здоров’я та благополуччя через взаємну підтримку.
Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання
Привернення уваги до важливої ролі спеціалістів, які займаються постачанням товарів і послуг. Вони забезпечують безперебійне функціонування підприємств та задоволення потреб споживачів. У цей день відзначають професіоналізм і відданість цих фахівців, що сприяють розвитку економіки та бізнесу.
Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта
День, присвячений підвищенню обізнаності про синдром Туретта і підтримці тих, хто живе з цим захворюванням. Мета цього дня — зменшення стигматизації та забезпечення кращого розуміння симптомів і викликів, з якими стикаються пацієнти. Освітні заходи допомагають інформувати суспільство про можливості лікування та підтримки.
Всесвітній день безпеки харчових продуктів
Підвищення обізнаності про важливість безпеки харчових продуктів для здоров’я населення. Цей день акцентує увагу на заходах, які можуть запобігти харчовим отруєнням і забезпечити споживачам безпечну їжу. Організації проводять освітні кампанії та заходи, щоб підвищити стандарти якості харчових продуктів.
День краудфандінга
Відзначення значення краудфандінга як інструменту фінансування проектів і стартапів. Цей день підкреслює можливості, які надає краудфандінг для реалізації інноваційних ідей через підтримку спільноти. Платформи краудфандінга діляться успішними історіями та залучають нових учасників до спільної роботи над проектами.
День відеомагнітофона
Нагадування про часи, коли відеомагнітофони були популярним засобом зберігання та перегляду відео. Цей день віддає шану технології, яка відкрила нові можливості для домашніх розваг та збереження спогадів. Він також служить нагадуванням про еволюцію технологій і зміну способів споживання медіа.
День шоколадного морозива
Свято для всіх любителів цього смачного десерту. Цей день запрошує насолодитися шоколадним морозивом і згадати його популярність серед десертів. Виробники морозива проводять акції та дегустації, даруючи можливість спробувати нові та класичні смаки.
Іменини 7 червня
7 червня іменини святкують: Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія.
Хто з відомих людей народився 7 червня
У цей день народилися:
- 1925 рік: народився український дисидент Іван Кандиба;
- 1926 рік: народився український художник-графік Анатолій Базилевич;
- 1978 рік: народився український легкоатлет Владислав Піскунов, бронзовий призер чемпіонату світу 1999 року у метанні молота.
Пам’ятні дати 7 червня
- 1099 рік: війська хрестоносців під час Першого хрестового походу починають облогу Єрусалиму;
- 1498 рік: Колумб вирушає у свою третю подорож до Нового Світу, відкриваючи сучасний острів Гаїті;
- 1775 рік: Сполучені Колонії змінюють свою назву на Сполучені Штати Америки;
- 1903 рік: у Берліні французький учений П’єр Кюрі оголошує про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини Марії Склодовської-Кюрі;
- 1905 рік: японські війська захоплюють Сахалін;
- 1919 рік: у Нью-Йорку вперше проводять письмові іспити для одержання водійського посвідчення;
- 1919 рік: починається Чортківська офензива УГА;
- 1920 рік: уряд Української Народної Республіки переїжджає з Вінниці до Жмеринки;
- 1929 рік: відповідно до Латеранських угод, у центрі Риму утворюють суверенну державу Ватикан;
- 1939 рік: Третій Рейх укладає пакти про ненапад з Латвією й Естонією;
- 1945 рік: усім німцям у зонах окупації союзників наказують дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді;
- 1963 рік: відбувається теледебют групи «Роллінґ Стоунз»;
- 1967 рік: Ізраїль бере під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі;
- 1991 рік: Верховна Рада України ухвалює рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.