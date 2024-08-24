День Независимости Украины: что еще празднуют 24 августа

Что празднуют в Украине и мире 24 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 24 августа
День понижения Плутона
Этот день отмечает историческое событие в астрономии, когда Плутон был переклассифицирован с планеты на карликовую планету. Он напоминает о постоянном развитии научных знаний и важности пересмотра устоявшихся концепций. Также это повод для обсуждения современных исследований Солнечной системы и дальнего космоса.
День консервного ножа
Посвящен одному из самых распространенных кухонных приборов. Этот день подчеркивает важность простых, но эффективных изобретений в повседневной жизни. Он также напоминает об истории консервирования продуктов и его влиянии на развитие пищевой промышленности и быта.
День падающей звезды
Этот день поощряет людей наблюдать за ночным небом и наслаждаться красотой метеорных потоков. Он напоминает о романтике и магии звездного неба, а также о научной ценности наблюдений за метеорами. Это прекрасная возможность для проведения образовательных мероприятий по астрономии.
Международная ночь летучих мышей
Праздник, посвященный повышению осведомленности о важной роли летучих мышей в экосистемах. Он включает образовательные мероприятия, экскурсии и наблюдения за летучими мышами в их естественной среде обитания. Это также возможность обсудить проблемы сохранения этих уникальных животных и их среды обитания.
День рождения картофельных чипсов
Отмечает популярную закуску, которая стала неотъемлемой частью современной культуры питания. Этот день рассказывает историю создания чипсов и их эволюцию. Он также поднимает вопрос о влиянии снеков на здоровье и поощряет к обсуждению сбалансированного питания.
Международный день странной музыки
Праздник, который отмечает разнообразие и креативность в музыкальном мире. Он поощряет экспериментирование с необычными звуками и инструментами. Этот день подчеркивает важность творческой свободы и инноваций в искусстве.
День Везувия
Посвящен одному из самых известных вулканов мира. Этот день напоминает о катастрофическом извержении, которое уничтожило Помпеи, и подчеркивает важность вулканологии. Он также привлекает внимание к современным методам мониторинга вулканической активности и мерам безопасности.
Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном предпочтении, образе жизни и дресс-коде
Этот день привлекает внимание к проблемам дискриминации, связанной с культурными предпочтениями и самовыражением. Он поощряет толерантность и уважение к разнообразию в обществе. Это возможность для обсуждения важности свободы самовыражения и борьбы с предубеждениями.
День Независимости Украины
Один из важнейших государственных праздников, который отмечает провозглашение независимости Украины. Он символизирует стремление украинского народа к свободе и самоопределению. Это день патриотизма, национальной гордости и единства, который сопровождается торжественными мероприятиями по всей стране.
Именины 24 августа
Какие сегодня именины: Арсений, Георгий, Петр, Георгий.
Кто из известных людей родился 24 августа
- 1938 год: украинский оперный певец Богдан Базиликут;
- 1971 год: украинский специалист по связям с общественностью, медиаэксперт, журналист, редактор, телеведущий, преподаватель Виктор Коваленко;
- 1974 год: солдат ВСУ, участник российско-украинской войны, погиб в бою под Георгиевкой, Герой Украины Сергей Белоус.
Памятные даты 24 августа
- 79 год: происходит извержение Везувия, из-за которого города Помпеи, Геркуланум и Стабии похоронены под вулканическим пеплом;
- 410 год: вестготы под руководством Алариха захватывают и грабят Рим;
- 1471 год: португальцы завоевывают Асилу;
- 1572 год: Варфоломеевская ночь, бойня гугенотов в Королевстве Франция;
- 1853 год: выпускают первые картофельные чипсы;
- 1941 год: создают главное подразделение Сил специальных операций Британской армии SAS (Специальная воздушная служба);
- 1942 год: происходит Битва у восточных Соломоновых островов между авианосцами США и Японской империи во время Второй мировой войны;
- 1949 год: вступает в силу договор о создании НАТО;
- 1968 год: Франция проводит первые испытания ядерного оружия;
- 1991 год: Верховный Совет Украинской ССР принимает Акт провозглашения независимости Украины (День Независимости Украины);
- 1995 год: выпускают Windows 95;
- 2006 год: Плутон перестает считаться планетой Солнечной системы и переходит в разряд карликовых планет;
- 2006 год: представители пяти православных церквей Украины читают первую совместную молитву в Софийском соборе.