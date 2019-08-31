День народження Одеси: у центральній частині міста тимчасово обмежать рух транспорту

У зв’язку з проведенням святкових заходів, приурочених Дню міста, у центральній частині Одеси вводяться тимчасові зміни, які торкнуться руху автотранспорту і паркування.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Так, з 21:00 1 вересня до 13:00 2 вересня ділянку вулиці Ланжеронівської ріг вулиці Пушкінської буде звільнено від транспорту на час встановлення і урочистого відкриття зірок на Алеї Зірок міста.

З 09:00 до 13:00 2 вересня рух автотранспорту на розі вулиць Ланжеронівської і Пушкінської буде закрито на період проведення церемонії урочистого відкриття нових імен на Алеї Зірок.

З 13:00 2 вересня до 00:00 3 вересня буде закритий рух автотранспорту на естакаду Морського вокзалу.

2 вересня 2019 року з 17:00 до 00:00 3 вересня у зв’язку з проведенням гала-концерту на Потьомкінських сходах буде закрито рух автотранспорту по:

– вул. Приморській (від Військового узвозу до Польського узвозу);

– Карантинному узвозу (від вул. Канатної до Польського узвозу);

– вул. Леха Качиньського (від вул. Грецької до вул. Дерибасівської);

– Польському узвозу (від вул. Буніна до вул. Приморської);

– вул. Пушкінській (від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської);

– вул. Рішельєвській (від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської).

Фото: infoport.live