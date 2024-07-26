День крайностей, а также дяди и тети: что еще празднуют 26 июля

Что празднуют в Украине и мире 26 июля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 26 июля
День холистической терапии
Формирование осведомленности о целостном подходе к здоровью и лечению. Этот день акцентирует на методах терапии, которые рассматривают человека как единую систему, где взаимодействуют физические, эмоциональные и духовные аспекты. Он напоминает о важности интеграции традиционной медицины с альтернативными методами для достижения гармонии и баланса.
Международный день осведомленности о болезни Гоше
Повышение осведомленности о редком генетическом заболевании, которое влияет на обмен веществ. Этот день направлен на поддержку пациентов и их семей, а также на распространение информации о симптомах и методах лечения болезни Гоше. Он также способствует привлечению общественности и медицинского сообщества к исследованиям и инновациям в этой сфере.
Всемирный день тофу
Популяризация растительного белка и здорового питания. Этот день посвящен распространению знаний о тофу, его пользе для здоровья и вариантах использования в кулинарии. Он также поддерживает тенденцию к более экологически сознательному потреблению продуктов.
Международный день сохранения мангровых экосистем
Привлечение внимания к важности мангровых лесов для экологической стабильности и биоразнообразия. Этот день напоминает о необходимости защиты и восстановления мангровых экосистем, которые являются естественными барьерами против климатических изменений и обеспечивают жизненное пространство для многих видов. Он также акцентирует на роли мангровых лесов в сохранении рыбных ресурсов и защите побережья.
День эсперанто
Продвижение идеи создания международного языка для общения между народами. Этот день посвящен распространению знаний об эсперанто и его культуре, а также поддержке движения за языковое равенство и глобальное взаимопонимание. Он также служит напоминанием о важности сохранения лингвистического разнообразия.
День системного администратора
Признание важной роли системных администраторов в обеспечении стабильной работы компьютерных сетей и систем. Этот день является поводом для благодарности специалистам, которые поддерживают техническую инфраструктуру организаций, решают технические проблемы и обеспечивают бесперебойную работу информационных технологий. Он также напоминает о важности кибербезопасности и новейших технологий в современном мире.
День парашютиста
Отмечание достижений и мужества парашютистов. Этот день посвящен всем, кто занимается парашютным спортом или служит в военно-воздушных силах, выполняя прыжки с парашютом. Он также подчеркивает значение тренировок, навыков и техники для безопасного выполнения парашютных прыжков.
День «В один голос»
Призыв к объединению и совместным действиям для достижения общих целей. Этот день подчеркивает важность единства, солидарности и коллективных усилий в различных сферах жизни. Он также напоминает о силе общего голоса в решении важных общественных вопросов и вызовов.
День «Все или ничего» или День крайностей
Содействие решительным и смелым действиям, которые не оставляют места для компромиссов. Этот день поощряет к принятию важных решений и реализации амбициозных планов, даже если они кажутся рискованными. Он также акцентирует на важности уверенности в себе и готовности к большим переменам.
День дяди и тети
Чествование роли дядей и тетей в жизни семьи. Этот день напоминает о важности поддержки и любви, которые дарят дяди и тети своим племянникам и племянницам. Он также является поводом для выражения благодарности и укрепления семейных связей.
Именины 26 июля
Какие сегодня именины: Игнат, Сергей, Федор, Сергей, Федор.
Кто из известных людей родился 26 июля
- 1953 год: украинский литератор Сергей Лазо;
- 1958 год: украинская писательница, лауреат Шевченковской премии по литературе Галина Пагутяк;
- 1969 год: украинский поэт Тарас Девдюк.
Памятные даты 26 июля
- 811 год: во время битвы с болгарами (болгарский хан Крум) погиб византийский император Никифор I;
- 1309 год: Генрих VII получил титул короля Священной Римской империи с признанием папы Климента V;
- 1708 год: по приказу гетмана Ивана Мазепы возле Белой Церкви казнили полковника Василия Кочубея за измену в пользу Петра I;
- 1866 год: подписание мирного соглашения между Австрийской империей и Королевством Пруссия в Никольсбурге;
- 1913 год: австрийское правительство отменило конституцию Богемского королевства;
- 1919 год: махновцы убили атамана украинского войска во времена Гражданской войны Матвея Григорьева;
- 1941 год: основано Украинское общество помощи Родине в Канаде (впоследствии — Общество объединенных украинских канадцев);
- 1948 год: Великобритания и США подписали соглашение о реализации «плана Маршалла» для помощи европейским странам;
- 1971 год: старт американского космического корабля «Аполлон-15», который пилотировали астронавты Д. Скотт, А. Уорден и Дж. Ирвин и 30 июля совершил посадку на Луну;
- 1995 год: представители 15 стран Евросоюза подписали Конвенцию о создании Европола для координации действий полиции стран ЕС в борьбе с преступностью;
- 1998 год: компании Circuit City и Good Guys анонсировали новый стандарт цифрового видео — Digital Video Express (DIVX) как альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).