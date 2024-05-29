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День Эвереста, миротворцев ООН и праздник выдры: что отмечают 29 мая

День Эвереста, миротворцев ООН и праздник выдры: что отмечают 29 мая

Сегодня, 29 мая, отмечается День Эвереста, а еще День здорового пищеварения, миротворцев ООН и даже выдры. Больше подробностях об этих праздниках, а также наиболее значимых исторических событиях этого дня – в материале «Одесской жизни».

Праздники 29 мая

Международный День Эвереста

29 мая в Украине и мире празднуют Международный день Эвереста. Эта дата установлена в честь первого успешного восхождения на самую высокую вершину мира, гору Эверест. Первыми людьми, покорившими вершину 29 мая 1953 года, стали новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерп Тенцинг Норгей.

Международный день миротворцев ООН

Этот день установлен Резолюцией 57/129 Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2002 года. Он посвящен памяти миротворцев, отдавших свою жизнь за мир и безопасность, а также признанию важности и вклада военных, полицейских и гражданских лиц, которые продолжают служить в миротворческих миссиях по всему миру.

Всемирный день здоровья пищеварительной системы

Целью этого дня является привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с болезнями желудочно-кишечного тракта, которые составляют более 30% случаев от общего числа болезней человечества. Интересный факт: около 95% серотонина – гормона удовольствия – производится в кишечнике. Вот почему так важно поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Всемирный день выдры

Выдра

Этот экологический праздник был начат Международным фондом выживания выдр (IOSF). Его цель – привлечь внимание к важности этих животных для местных экосистем, а также повысить осведомленность об угрозах, с которыми они сталкиваются, и необходимость их защиты.

Выдры – это хищные млекопитающие, живущие в водоемах, пещерах, водорослях и известные своим умом и дружелюбием. Они имеют широкий звуковой диапазон для общения, от лая до шипения, и являются отличными пловцами и ныряльщиками.

Всемирный день рассеянного склероза

Это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о рассеянном склерозе – хроническом и потенциально изнуряющем заболевании, поражающем центральную нервную систему, в частности головной и спинной мозг.

Что происходило в мире 29 мая

  • 363 год – римский император Юлиан побеждает армию Сасанидов в битве при Ктесифоне;
  • 526 год – в результате крупного землетрясения разрушился один из крупнейших городов античности Антиохия;
  • 1233 год – монголы входят в Кайфэн после успешной осады и начинают грабить столицу династии Цзинь;
  • 1328 год – Филипп VI становится королем Франции;
  • 1384 год – кастильский король Хуан I осаждает Лиссабон;
  • 1416 год – венецианцы под командованием Пьетро Лоредана громят гораздо больший османский флот;
  • 1453 год – османская армия под предводительством султана Мехмеда II захватывает Константинополь;
  • 1630 год – подписывают Переяславское соглашение, договор между украинской казацкой старшиной и польским гетманом С. Конецпольским;
  • 1660 год – в Англии реставрируют монархию, новым королем становится Карл II Стюарт, сын казненного Карла I Стюарта;
  • 1790 год – Род-Айленд последним из первоначальных 13 колоний-штатов принимает Конституцию США;
  • 1900 год – компания «Отис» регистрирует торговую марку «Эскалатор» (позднее эскалаторами станут называть все эскалаторы);
  • 1928 год – Фриц фон Опель на экспериментальном автомобиле собственной конструкции преодолевает рубеж скорости 200 км/ч;
  • 1942 год – в ходе Второй мировой войны немецкая армия под Харьковом завершает оцепление более 250-тысячной группировки войск Красной армии;
  • 1945 год – в Норвегии за сотрудничество с нацистами арестовывают писателя, Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна;
  • 1953 год – человек впервые одолевает самую высокую точку планеты – на вершину Джомолунгмы (8 848 м), тогда поднялись новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгей Тенцинг;
  • 1964 год – в Киеве открывают для посетителей ботанический сад;
  • 1985 год – на стадионе «Эйзель» (Брюссель) перед началом финального матча на Кубок европейских чемпионов «Ювентус» – «Ливерпуль» происходит драка между болельщиками команд, во время которой рушится бетонная изгородь;
  • 1990 год – 40 европейских государств, Европейский инвестиционный банк и Европейское экономическое сообщество заключают соглашение о создании Европейского банка реконструкции и развития;
  • 2003 год – форвард «Милана» Андрей Шевченко выигрывает свой первый трофей за 4 года, проведенные в Италии, забив последний гол в матче с «Ювентусом»;
  • 2014 год – вблизи города Славянска, после разгрузки продуктов питания на 4-й блокпост и проведения ротации личного состава, возвращаясь из района горы Карачун, был обстрелян из лесополосы и подбит террористами из ПЗРК вертолет Ми-8МТ (борт «16») Национальной гвардии Украины, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий, погибает 12 человек.

Кто родился 29 мая

  • 1909 – Янина Жеймо, советская актриса театра и кино, известная по роли Золушки в фильме «Золушка» (1947);
  • 1917 – Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США, был убит в 1963 году;
  • 1938 год – Николай Гопций, украинский поэт;
  • 1949 – Фрэнсис Росси, британский рок-музыкант, автор песен, основатель и фронтмен группы Status Quo;
  • 1967 – Ноэль Галлахер, английский музыкант, певец, гитарист и главный автор песен британской рок-группы Oasis;
  • 1968 – Теодор Резвой, украинский путешественник, в 2001 году в одиночестве пересек Атлантику на гребной лодке;
  • 1975 – Мелани Браун, английская певица, экс-солистка группы Spice Girls;
  • 1979 – Анна Гомонай, украинская телеведущая;
  • 1982 – Наталья Добринская, украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.
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