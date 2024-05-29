День Евересту, миротворців ООН та свято видри: що відзначають 29 травня

Свята 29 травня

Міжнародний День Евересту

29 травня в Україні та світі святкують Міжнародний день Евересту. Ця дата встановлена ​​на честь першого успішного сходження на найвищу вершину світу, гору Еверест. Першими людьми, які підкорили вершину 29 травня 1953 року, стали новозеландець Едмунд Хілларі та непальський шерп Тенцінг Норгей.

Міжнародний день миротворців ООН

Цей день встановлено Резолюцією №57/129 Генеральної Асамблеї ООН від 11 грудня 2002 року. Він присвячений пам’яті миротворців, які віддали своє життя за мир та безпеку, а також визнання важливості та внеску військових, поліцейських та цивільних осіб, які продовжують служити у миротворчих місіях по всьому світу.

Всесвітній день здоров’я травної системи

Метою цього дня є привернути увагу громадськості до проблем, пов’язаних із хворобами шлунково-кишкового тракту, які становлять понад 30% випадків від загальної кількості хвороб людства. Цікавий факт: близько 95% серотоніну – гормону задоволення – виробляється у кишечнику. Ось чому так важливо підтримувати здоров’я травної системи.

Всесвітній день видри

Це екологічне свято розпочато Міжнародним фондом виживання видр (IOSF). Його мета – привернути увагу до важливості цих тварин для місцевих екосистем, а також підвищити поінформованість про загрози, з якими вони стикаються, та необхідність їхнього захисту.

Видри – це хижі ссавці, що живуть у водоймах, печерах, водоростях і відомі своїм розумом та дружелюбністю. Вони мають широкий звуковий діапазон для спілкування, від гавкання до шипіння, і є відмінними плавцями та нирцями.

Всесвітній день розсіяного склерозу

Це глобальна ініціатива, спрямована на підвищення поінформованості про розсіяний склероз – хронічне та потенційно виснажливе захворювання, що вражає центральну нервову систему, зокрема головний та спинний мозок.

Що відбувалося у світі 29 травня

363 рік – римський імператор Юліан перемагає армію Сасанідів у битві при Ктесіфоні;

526 рік – внаслідок великого землетрусу зруйнувалося одне з найбільших міст античності Антіохія;

1233 рік – монголи входять до Кайфена після успішної облоги і починають грабувати столицю династії Цзінь;

1328 рік – Філіп VI стає королем Франції;

1384 рік – кастильський король Хуан I тримає в облозі Лісабон;

1416 – венеціанці під командуванням П’єтро Лоредана громять набагато більший османський флот;

1453 – османська армія під проводом султана Мехмеда II захоплює Константинополь;

1630 рік – підписують Переяславську угоду, договір між українською козацькою старшиною та польським гетьманом С. Конецьпольським;

1660 рік – в Англії реставрують монархію, новим королем стає Карл II Стюарт, син страченого Карла I Стюарта;

1790 рік – Род-Айленд останнім із початкових 13 колоній-штатів приймає Конституцію США;

1900 рік – компанія «Отіс» реєструє торгову марку «Ескалатор» (пізніше ескалаторами будуть називати всі ескалатори);

1928 рік – Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції долає рубіж швидкості 200 км/год;

1942 рік – під час Другої світової війни німецька армія під Харковом завершує оточення понад 250-тисячного угруповання військ Червоної армії;

1945 рік – у Норвегії за співпрацю з нацистами заарештовують письменника, Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна;

1953 рік – людина вперше долає найвищу точку планети – на вершину Джомолунгми (8 848 м), тоді піднялися новозеландець Едмунд Персіваль Хілларі та шерп Норгей Тенцінг;

1964 рік – у Києві відкривають для відвідувачів ботанічний сад;

1985 рік – на стадіоні «Ейзель» (Брюссель) перед початком фінального матчу на Кубок європейських чемпіонів «Ювентус» – «Ліверпуль» відбувається бійка між уболівальниками команд, під час якої руйнується бетонна огорожа;

1990 рік – 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк та Європейське економічне співтовариство укладають угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку;

2003 рік – форвард «Мілана» Андрій Шевченко виграє свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол у матчі з «Ювентусом»;

2014 рік – поблизу міста Слов’янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост та проведення ротації особового складу, повертаючись із району гори Карачун, було обстріляно з лісосмуги та підбито терористами з ПЗРК вертоліт Мі-8МТ (борт «16») Національній гвардії України, на борту якого перебував генерал-майор Сергій Кульчицький, гине 12 людей.

Хто народився 29 травня