День без полиэтилена: а вы уже выбросили свой пакет с пакетами?

Акция по отказу от полиэтиленовых пакетов проходит сегодня по всему миру. Присоединиться к ней могут все украинцы.

К этому призывает на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Хотя бы один день можно обойтись без использования полиэтиленовых пакетов, подчеркивает она.

Для сокращения потребления пластика министр предлагает:

отказаться от пакетов, заменив их экосумкой, бумажным пакетом, сумкой-авоськой, рюкзаком, а также контейнерами для еды;

заменить одноразовые пластиковые бутылки на бутылки многоразового использования;

выбирать напитки в стеклянных или металлических бутылках;

сортировать мусор;

участвовать в акциях по уборке окружающей среды – городского пространства или парков;

делиться с друзьями и знакомыми информацией о вреде пластика.

Присоединиться к акции могут не только потребители, но и общественные организации и учреждения, супермаркеты, магазины и рынки. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Ульяна Супрун также добавила, что есть еще одна замечательная инициатива – «Июль без пластика», к которой уже присоединились миллионы людей во всем мире.

Министр привела статистику о том, что ежегодно человечество использует 5 триллионов полиэтиленовых пакетов. Каждый год в океан попадает 8 миллионов тонн пластиковой тары, в том числе – пакетов. Из-за этого гибнут птицы, черепахи, киты и рыба. Микропластик попадает в организм человека через морепродукты.

Сейчас использование пластиковых пакетов запрещено в Грузии, Кении, Чили, Южной Корее, Новой Зеландии, частично – в Молдове. В Евросоюзе до 2021 года должны исчезнуть пластиковые соломинки для напитков, посуда и палочки для надувных шариков. К 2025 году в ЕС планируют перерабатывать 90% пластиковых бутылок.

В Украине пока нет законодательного регулирования по пластику и мусору в целом, констатировала Ульяна Супрун. Однако в Славском Львовской области уже запретили использовать пластиковые пакеты. При этом инициативы по сортировке мусора становятся все популярнее в нашей стране. В частности, разработано мобильное приложение «Сортуй», которое поможет определить тип мусора, подготовить к переработке, а также найти ближайшую станцию сортировки. Общественная организация «Україна БЕЗ сміття» поможет найти множество информации о сортировке и правилах приема мусора.

Напомним, «Одесская жизнь» ранее писала, куда в Одессе можно сдавать полиэтиленовые пакеты и как можно превратить переработку пластика в бизнес.

Фото: eco.akipress.org