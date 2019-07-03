День без полиэтилена: а вы уже выбросили свой пакет с пакетами?

Акция по отказу от полиэтиленовых пакетов проходит сегодня по всему миру. Присоединиться к ней могут все украинцы.
К этому призывает на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Хотя бы один день можно обойтись без использования полиэтиленовых пакетов, подчеркивает она.
Для сокращения потребления пластика министр предлагает:
- отказаться от пакетов, заменив их экосумкой, бумажным пакетом, сумкой-авоськой, рюкзаком, а также контейнерами для еды;
- заменить одноразовые пластиковые бутылки на бутылки многоразового использования;
- выбирать напитки в стеклянных или металлических бутылках;
- сортировать мусор;
- участвовать в акциях по уборке окружающей среды – городского пространства или парков;
- делиться с друзьями и знакомыми информацией о вреде пластика.
Присоединиться к акции могут не только потребители, но и общественные организации и учреждения, супермаркеты, магазины и рынки. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Ульяна Супрун также добавила, что есть еще одна замечательная инициатива – «Июль без пластика», к которой уже присоединились миллионы людей во всем мире.
Министр привела статистику о том, что ежегодно человечество использует 5 триллионов полиэтиленовых пакетов. Каждый год в океан попадает 8 миллионов тонн пластиковой тары, в том числе – пакетов. Из-за этого гибнут птицы, черепахи, киты и рыба. Микропластик попадает в организм человека через морепродукты.
Сейчас использование пластиковых пакетов запрещено в Грузии, Кении, Чили, Южной Корее, Новой Зеландии, частично – в Молдове. В Евросоюзе до 2021 года должны исчезнуть пластиковые соломинки для напитков, посуда и палочки для надувных шариков. К 2025 году в ЕС планируют перерабатывать 90% пластиковых бутылок.
В Украине пока нет законодательного регулирования по пластику и мусору в целом, констатировала Ульяна Супрун. Однако в Славском Львовской области уже запретили использовать пластиковые пакеты. При этом инициативы по сортировке мусора становятся все популярнее в нашей стране. В частности, разработано мобильное приложение «Сортуй», которое поможет определить тип мусора, подготовить к переработке, а также найти ближайшую станцию сортировки. Общественная организация «Україна БЕЗ сміття» поможет найти множество информации о сортировке и правилах приема мусора.
Напомним, «Одесская жизнь» ранее писала, куда в Одессе можно сдавать полиэтиленовые пакеты и как можно превратить переработку пластика в бизнес.
Фото: eco.akipress.org
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