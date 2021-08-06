День ангела сегодня: у каких имён?

Сегодня, 6 августа, день ангела отмечают Борисы, Поликарпы, Николаи и Анатолии.

У имени Борис есть множество версий происхождения. По одной из них, имя произошло от монгольского слова «bogori», что означает «маленький». По другой — образовалось в результате сокращения славянского имени Борислав. Также существует гипотеза, что у имени иранские корни и переводится оно как «помазанник божий».

Поликарп — это редкое мужское имя, которое в переводе с древнегреческого языка означает «обильный плодами», «многоплодный».

Николай — имя греческого происхождения, в основе которого два слова: «побеждать» и «народ».

Имя Анатолий переводится с древнегреческого как «восточный», «восток» и «восход солнца». Также известно, что Анатолией назывался полуостров Малой Азии и территория современной Турции, а анатолийцами — местные жители.