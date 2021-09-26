День ангела сегодня: у каких имен?

Сегодня, 26 сентября, день ангела отмечают Изот, Ерофей, Илья и Пётр.

Имя Изот произошло от греческого слова zōtikos (ζωτικος), которое означает «полный жизни», «животворный» или «дающий жизнь».

У имени Ерофей греческие корни. Оно произошло от церковного христианского имени Иерофей, которое состоит из двух частей: ἱερός, что значит «священный» и θεός — «бог».

Илья — это русский вариант древнееврейского имени Элияху, которое значило «Мой Бог – Господь» или «верующий». Но есть еще одна версия — Илья происходит от имени Илия, что значит «крепость Господня» и «сила Божья».

Имя Пётр произошло в Древней Греции и переводится как «скала, камень». От этого имени пошли имена ярмарочных персонажей-шутов — русского Петрушки и французского Пьеро.