День ангела сегодня: кого поздравлять с именинами?

У имени Амалия существует несколько версий происхождения. Согласно самой распространенной из них, это имя появилось в Древней Греции и переводится как «трудолюбивая». В Европе это имя звучит по-разному: Амелия, Амелина, Эммелина, Амэла, Амела, Амилия.

Считается, что Амалии обладают привлекательными внешними данными и пользуется успехом у мужчин. Они оптимистичны и знают, чего хотят. Чаще всего носительницы такого имени работают в учебных и медицинских учреждениях, в области радиоэлектроники, а также добиваются спортивных успехов.

В выборе мужчины она ориентируется только на свои чувства. Амалия ищет настоящую любовь, поэтому очень долго ждёт своего избранника.