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День ангела сегодня: кого поздравлять с именинами?

День ангела сегодня: кого поздравлять с именинами?

Сегодня, 19 сентября, день ангела отмечают Амалии.

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У имени Амалия существует несколько версий происхождения. Согласно самой распространенной из них, это имя появилось в Древней Греции и переводится как «трудолюбивая».  В Европе это имя звучит по-разному: Амелия, Амелина, Эммелина, Амэла, Амела, Амилия.

Считается, что Амалии обладают привлекательными внешними данными и пользуется успехом у мужчин. Они оптимистичны и знают, чего хотят. Чаще всего носительницы такого имени работают в учебных и медицинских учреждениях, в области радиоэлектроники, а также добиваются спортивных успехов.

В выборе мужчины она ориентируется только на свои чувства. Амалия ищет настоящую любовь, поэтому очень долго ждёт своего избранника.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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