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Новости Одессы и Одесской области

Дело о петухе: во Франции домашняя птица отсудила право кукарекать по утрам

Дело о петухе: во Франции домашняя птица отсудила право кукарекать по утрам

Несколько лет соседи хозяйки французского петуха Мориса в Приморской Шаранте пытались заставить птицу замолчать.

Как-то пожилая пара даже решилась обратиться за помощью в суд.

Об этом пишет France Info.

Птичий крик стал причиной серьезного беспокойства для истцов. Они пожаловались, что пернатый сосед не дает им спать по утрам. Потребовали, чтобы судьи как-то повлияли на его владельцев. А за причиненный моральный ущерь еще запросили тысячу евро компенсации.

История петуха после огласки обрела небывалую славу. За Мориса вступились тысячи людей по всему миру. Больше 140 тысяч человек подписали в его поддержку петицию, а в продаже даже появились футболки в его честь с надписью “Дайте мне петь”.

В итоге на днях суд французской коммуны отклонил иск. Теперь Морис может кукарекать, сколько душа пожелает, и не на птичьих правах, а вполне законно.

Фото: scd.ru.rfi.fr

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