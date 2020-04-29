Де в Одесі відремонтують дороги: перелік вулиць

Поточний ремонт доріг в Одесі проводять у всіх районах міста.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
В Одесі розширюється перелік об’єктів вулично-дорожньої мережі міста, на яких проводиться поточний ремонт.
Так, з 28 квітня в Приморському районі поточний ремонт проводиться за такими адресами:
– Польський узвіз;
– вул. В. Арнаутська;
– Фонтанська дорога (6-а, 7-а станції);
– вул. Маріїнська ріг Італійського бульвару;
– вул. Старопортофранківська;
– узвіз Олійника.
У Малиновському районі поточний ремонт проходить за такими адресами:
– вул. Богдана Хмельницького;
– вул. Балківська (від шляхопроводу «Поїзний» до вул. Заньковецької);
– вул. Спартаківська;
– вул. Хімічна (на ділянці від вул. Степової до вул. М. Грушевського).
У Київському районі ремонтують:
– вул. Варненська;
– вул. Зої Космодем’янської;
– Люстдорфська дорога ріг вул. К. Комарова;
– Люстдорфська дорога.
У Суворовському районі Одеси поточний ремонт проводиться за такими адресами:
– вул. Вапняна;
– вул. Мацієвської;
– вул. Рачкова
Роботи з поточного ремонту доріг проводяться двома способами: з використанням гарячої асфальтобетонної суміші та так званого ямкового ремонту за ін’єкційною технологією.
Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської міської ради.
Фото: ОМР