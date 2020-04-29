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Новости Одессы и Одесской области

Де в Одесі відремонтують дороги: перелік вулиць

Де в Одесі відремонтують дороги: перелік вулиць

Поточний ремонт доріг в Одесі проводять у всіх районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

В Одесі розширюється перелік об’єктів вулично-дорожньої мережі міста, на яких проводиться поточний ремонт.

Так, з 28 квітня в Приморському районі поточний ремонт проводиться за такими адресами:
– Польський узвіз;
– вул. В. Арнаутська;
– Фонтанська дорога (6-а, 7-а станції);
– вул. Маріїнська ріг Італійського бульвару;
– вул. Старопортофранківська;
– узвіз Олійника.

У Малиновському районі поточний ремонт проходить за такими адресами:
– вул. Богдана Хмельницького;
– вул. Балківська (від шляхопроводу «Поїзний» до вул. Заньковецької);
– вул. Спартаківська;
– вул. Хімічна (на ділянці від вул. Степової до вул. М. Грушевського).

У Київському районі ремонтують:
– вул. Варненська;
– вул. Зої Космодем’янської;
– Люстдорфська дорога ріг вул. К. Комарова;
– Люстдорфська дорога.

У Суворовському районі Одеси поточний ремонт проводиться за такими адресами:

– вул. Вапняна;
– вул. Мацієвської;
– вул. Рачкова

Роботи з поточного ремонту доріг проводяться двома способами: з використанням гарячої асфальтобетонної суміші та так званого ямкового ремонту за ін’єкційною технологією.

Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської міської ради.

Фото: ОМР

 

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