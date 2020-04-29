Де в Одесі відремонтують дороги: перелік вулиць

Поточний ремонт доріг в Одесі проводять у всіх районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

В Одесі розширюється перелік об’єктів вулично-дорожньої мережі міста, на яких проводиться поточний ремонт.

Так, з 28 квітня в Приморському районі поточний ремонт проводиться за такими адресами:

– Польський узвіз;

– вул. В. Арнаутська;

– Фонтанська дорога (6-а, 7-а станції);

– вул. Маріїнська ріг Італійського бульвару;

– вул. Старопортофранківська;

– узвіз Олійника.

У Малиновському районі поточний ремонт проходить за такими адресами:

– вул. Богдана Хмельницького;

– вул. Балківська (від шляхопроводу «Поїзний» до вул. Заньковецької);

– вул. Спартаківська;

– вул. Хімічна (на ділянці від вул. Степової до вул. М. Грушевського).

У Київському районі ремонтують:

– вул. Варненська;

– вул. Зої Космодем’янської;

– Люстдорфська дорога ріг вул. К. Комарова;

– Люстдорфська дорога.

У Суворовському районі Одеси поточний ремонт проводиться за такими адресами:

– вул. Вапняна;

– вул. Мацієвської;

– вул. Рачкова

Роботи з поточного ремонту доріг проводяться двома способами: з використанням гарячої асфальтобетонної суміші та так званого ямкового ремонту за ін’єкційною технологією.

Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської міської ради.

Фото: ОМР

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