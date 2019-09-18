Де в Одесі 19 вересня не буде газопостачання: перелік вулиць

13 вересня буде відсутнє газопостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі високого тиску за адресою: вул. 7-а Пересипська,11б. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. Так, з 08:30 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами: вул. Долинська,12, (КПО «Горшков»); вул. 7-а Пересипська,9,9а (Кот.ж/д №9,9а); вул. 7-а Пересипська,2а (3-й Автобусний

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