fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Де в Одесі 19 вересня не буде газопостачання: перелік вулиць

Де в Одесі 19 вересня не буде газопостачання: перелік вулиць

Завтра, 19 вересня, низка вулиць залишиться без газопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

19 вересня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску на вулиці Інглезі, з 09:00 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

  • вул. Довга, 120 а;
  • вул. Костанді, 102-104;
  • вул. Левітана, 34 (закільц.);
  • вул. Левітана, 62;
  • вул. Чернігівська, 9 в;
  • вул. Тополева,10,14,16;
  • вул. 5 Лінія 27;
  • вул. Левітана, 79;
  • вул. Люстдорфська дорога,140/1,а,б,в,г,д;
  • вул. Люстдорфська дорога,121,а,б,в,г;
  • вул. Китобійна,89;
  • вул. Китобійна,91;
  • вул. Ак. Корольова, 24;
  • вул. Люстдорфська дорога, 140, 138, 136а, 136, 134, 132, 130, 130а, 130б, 128, 124, 122, 112, 118, 110, 102 б, 102 в;
  • вул. Обільна,111;
  • вул. Ак. Корольова, 5 к 2;
  • вул. Інглезі, 6/1;
  • вул. Топольова,12 а;
  • вул. Ак. Корольова, 15;
  • вул. Левітана, 44;
  • вул. Левітана, 87;
  • вул. Люстдорфська дорога, 140 в;
  • вул. Люстдорфська дорога, 140 а;
  • вул. Люстдорфська дорога, 140 а/2;
  • вул. Топольова,18 а;
  • вул. Ак. Корольова, 24;
  • вул. Інглезі, 2 б;
  • вул. Люстдорфська дорога, 114;
  • вул. Інглезі, 2;
  • вул. Варненська, 8/1;
  • вул. Інглезі, 23 а;
  • вул. Довга, 120 а.

Фото: regnum

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить