Де в Одесі 19 вересня не буде газопостачання: перелік вулиць

Завтра, 19 вересня, низка вулиць залишиться без газопостачання.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
19 вересня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску на вулиці Інглезі, з 09:00 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
- вул. Довга, 120 а;
- вул. Костанді, 102-104;
- вул. Левітана, 34 (закільц.);
- вул. Левітана, 62;
- вул. Чернігівська, 9 в;
- вул. Тополева,10,14,16;
- вул. 5 Лінія 27;
- вул. Левітана, 79;
- вул. Люстдорфська дорога,140/1,а,б,в,г,д;
- вул. Люстдорфська дорога,121,а,б,в,г;
- вул. Китобійна,89;
- вул. Китобійна,91;
- вул. Ак. Корольова, 24;
- вул. Люстдорфська дорога, 140, 138, 136а, 136, 134, 132, 130, 130а, 130б, 128, 124, 122, 112, 118, 110, 102 б, 102 в;
- вул. Обільна,111;
- вул. Ак. Корольова, 5 к 2;
- вул. Інглезі, 6/1;
- вул. Топольова,12 а;
- вул. Ак. Корольова, 15;
- вул. Левітана, 44;
- вул. Левітана, 87;
- вул. Люстдорфська дорога, 140 в;
- вул. Люстдорфська дорога, 140 а;
- вул. Люстдорфська дорога, 140 а/2;
- вул. Топольова,18 а;
- вул. Ак. Корольова, 24;
- вул. Інглезі, 2 б;
- вул. Люстдорфська дорога, 114;
- вул. Інглезі, 2;
- вул. Варненська, 8/1;
- вул. Інглезі, 23 а;
- вул. Довга, 120 а.
Фото: regnum
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