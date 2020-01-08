Де в Одесі найбільш забруднене повітря: моніторинг повітряного басейну

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Моніторинг атмосферного повітря здійснюється пересувною муніципальною лабораторією в затверджених точках контролю, розташованих на перетині транспортних магістралей міста, на межах санітарно-захисних зон потенційно-небезпечних об’єктів м. Одеси, у прибережній зоні, а також парках і скверах згідно із затвердженим планом-графіком.

За звітний період виконано 317 спостережень з автоматичним відбором проб та вимірами концентрацій забруднюючих речовин газоаналізаторами. Вироблено 2 536 визначень забруднюючих речовин по 8 інгредієнтах – діоксиду азоту, оксиду вуглецю, озону, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки та сумі вуглеводнів.

За результатами моніторингу у встановлених точках контролю на території міста (Залізничний вокзал, Автовокзал, вул. М.Грушевського/вул.

Хімічна, 2-а Застава, пр-т Небесної сотні/Інглезі, Об’їзна дорога, Іванівський шляхопровід) спостерігаються незначні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в основному по оксиду вуглецю, озону, сірководню, аміаку, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу та сумі вуглеводнів.

У прибережній і парковій зонах міста моніторинг показав мінімальний вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

Службою екологічного контролю відпрацьовано 10 скарг від жителів міста.

Фото: УНІАН

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