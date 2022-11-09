Да будет свет: плановые отключения в Одессе 9 ноября отменяются?

НЭК «Укрэнерго» отменил текущие ограничения электроснабжения, введенные на сегодняшний день, среду, 9 ноября 2022 года. Таким образом, плановых отключений света в Одессе и Одесской области сегодня не будет.
Об этом сообщает компания «ДТЭК Одесские электросети».
«ДТЭК возвращает свет жителям области. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому возможны повторные отключения, если потребуется сбалансировать энергосистему», – напоминают в компании.
Напомним, ранее по распоряжению НЭК «Укрэнерго» сегодня, 9 ноября, в Одессе и Одесской области планировались стабилизационные отключения света.
Обновленный график потенциальных отключений света в Одессе можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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