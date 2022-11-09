Да будет свет: плановые отключения в Одессе 9 ноября отменяются?

Будут ли отключать свет в Одессе 9 ноября? Завтра, в среду, 9 ноября 2022 года, с 06:00 часов утра по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Одессе и Одесской области запланированы стабилизационные отключения света по ранее составленному графику. ПОДРОБНЕЕ

Когда вырастут тарифы на электроэнергию? Несмотря на постоянные обстрелы объектов энергетики и плановые отключения, тарифы на электроэнергию не изменятся до конца отопительного сезона. ПОДРОБНЕЕ

Отключат ли свет в Одессе в субботу, 5 ноября? В Украине продолжаются стабилизационные отключения электричества с целью уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов российских террористов. ПОДРОБНЕЕ