COVID-19 в Одеській міській раді: звернення громадян прийматимуть дистанційно

У зв’язку з ростом захворюваності на COVID-19 в Одесі, з метою максимального дотримання карантинних заходів департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради переходить виключно на дистанційний режим роботи з громадянами.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Звернення та запити на інформацію на адресу міського голови, заступників міського голови, керуючої справами виконавчого комітету можливо направити:

– поштою;

– електронною поштою: obr4@omr.gov.ua (для звернень),

obr8@omr.gov.ua (для запитів);

– через скриньку біля входу в департамент з питань звернень громадян;

– звернутися усно за телефонами: 705-55-55, 1535.

Телефон для довідок щодо реєстрації звернень: 779-14-65.