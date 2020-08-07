COVID-19 в Одеській міській раді: звернення громадян прийматимуть дистанційно

У зв’язку з ростом захворюваності на COVID-19 в Одесі, з метою максимального дотримання карантинних заходів департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради переходить виключно на дистанційний режим роботи з громадянами.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Звернення та запити на інформацію на адресу міського голови, заступників міського голови, керуючої справами виконавчого комітету можливо направити:
– поштою;
– електронною поштою: obr4@omr.gov.ua (для звернень),
obr8@omr.gov.ua (для запитів);
– через скриньку біля входу в департамент з питань звернень громадян;
– звернутися усно за телефонами: 705-55-55, 1535.
Телефон для довідок щодо реєстрації звернень: 779-14-65.